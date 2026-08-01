Max Verstappen heeft onthuld wie hij als zijn ideale coaches beschouwt voor verschillende sportdisciplines. Voor de Formule 1 en de enduranceracerij kiest de viervoudig wereldkampioen resoluut voor zijn vader Jos Verstappen, mocht hij hebben mogen kiezen wie hem als kind de kneepjes van het vak had bijgebracht.

De video verschijnt op een moment dat de Red Bull-coureur bezig is aan een uitdagend seizoen in de koningsklasse van de autosport. Na de recente Grand Prix van Hongarije staat hij onder de nieuwe reglementen op de zesde plaats in het kampioenschap. Ondanks die sportieve uitdagingen heeft de Nederlander een duidelijke visie op de absolute grootheden in andere raceklassen. Voor de Amerikaanse autosport kiest hij bijvoorbeeld voor Arie Luyendyk en Dale Earnhardt. Luyendyk is tegenwoordig nog altijd als wedstrijdcommissaris betrokken bij de IndyCar, terwijl de overleden Earnhardt dit jaar uitgebreid wordt herdacht vanwege zijn nalatenschap in de NASCAR.

Artikel gaat verder onder video

Keuze voor Rossi

Voor de MotoGPvalt de keuze van de Red Bull-rijder op Valentino Rossi. Verstappen legt in de beelden uit waarom hij de voorkeur geeft aan de Italiaan boven de momenteel zeer succesvolle Marc Márquez. "Ik zou waarschijnlijk voor Valentino kiezen als mijn coach", vertelt hij. "Omdat hij niet meer racet. Marc racet nog steeds, dus hij zou mij niet coachen", aldus de Limburger. De keuze voor Rossi is logisch gezien zijn enorme staat van dienst, al heeft de Italiaan de motorsport inmiddels achter zich gelaten om zich dit jaar volledig te richten op de GT World Challenge Europe. Márquez is daarentegen nog volop actief op twee wielen; de Spanjaard rijdt dit seizoen voor het fabrieksteam van Ducati en bezet momenteel de derde plaats in de strijd om de wereldtitel.

Cruijff en Federer

Buiten de gemotoriseerde sporten kijkt Verstappen eveneens naar de absolute legendes uit de geschiedenis. Voor het voetbal noemt hij het Nederlandse icoon Johan Cruijff als de perfecte leermeester. Wat betreft tennis en American football kiest hij voor respectievelijk Roger Federer en Tom Brady. Beide oud-topsporters zijn tegenwoordig in andere rollen actief. Zo is Brady bezig aan zijn derde seizoen als televisieanalyticus en wordt Federer later deze zomer opgenomen in de Hall of Fame van het tennis.

Gerelateerd