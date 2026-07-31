De zomerstop is in volle gang, maar het nieuws blijft toch binnenkomen. De meest gelezen nieuwtjes van vandaag vind je terug in deze GPFans Recap.

Guenther Steiner vermoedt dat George Russell inmiddels ook aan het rondkijken is en stelt dat Audi mogelijk de beste stap voor hem zou zijn. Robert Doornbos verwacht daarnaast dat Max Verstappen in Zandvoort met een aankondiging over zijn toekomst zal komen en de Hockenheimring in Duitsland mikt op een terugkeer naar de Formule 1. Dit is de GPFans Recap van vrijdag 31 juli.

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'Hockenheimring mikt op F1-terugkeer, nieuwe eigenaren kloppen aan bij Domenicali'

De nieuwe eigenaren van de Hockenheimring hebben officieel contact gezocht met de Formule 1 om de Grand Prix van Duitsland nieuw leven in te blazen. Volgens F1-CEO Stefano Domenicali heeft er inmiddels een eerste verkennend gesprek plaatsgevonden tussen de directie van het circuit en de Formula One Group, zo meldt The Race. Alles lezen over de plannen? Klik hier!

Doornbos wijst naar toekomst Verstappen: 'Aankondiging waarschijnlijk in Zandvoort'

Volgens Robert Doornbos hoeven we niet lang te wachten op meer duidelijkheid over de toekomst van Max Verstappen bij Red Bull Racing. De Rotterdammer stipt in de The Pit Talk-podcast het raceweekend in Zandvoort aan. Daar verwacht Doornbos namelijk een aankondiging van de viervoudig wereldkampioen. Lezen waarom de Rotterdammer dat verwacht? Klik hier!

Steiner stipt Audi als optie voor Russell aan: 'Hij wil niet zijn hele carrière naast Kimi rijden'

Voormalig Haas-teambaas Guenther Steiner verwacht dat ook George Russell momenteel flink aan het rondkijken is. De Mercedes-coureur wordt momenteel om de oren gereden door teamgenoot en klassementsleider Kimi Antonelli en volgens Steiner is die situatie voor Russell niet lang vol te houden. De hele uitspraak van Steiner lezen? Klik hier!

Rocco Coronel maakt GT3-debuut op Assen tijden Jack's Casino Racing Day

Rocco Coronel maakt dit weekend zijn GT3-debuut op Nederlandse bodem. De vijftienjarige coureur komt tijdens de Jack's Casino Racing Day op het TT Circuit Assen in actie in de Supercar Challenge. Coronel kruipt daarvoor achter het stuur van een BMW M4 GT3 van Koopman Racing. De jonge rijder deelt de bolide tijdens het evenement met Mex Jansen, die de raceklasse in 2024 al eens wist te winnen. Alles lezen over het GT3-debuut van Coronel? Klik hier!

'Red Bull geeft Tsunoda geen groen licht voor GT3-uitstapje'

Het team van Red Bull Racing heeft volgens F1-Gate geen akkoord gegeven aan Yuki Tsunoda om in november deel te nemen aan de Adelaide Grand Final. De Japanner is dit jaar reservecoureur bij het Oostenrijkse team en kijkt op die manier vooral naar het racen, in plaats van dat hij zelf actief deelneemt. Alles lezen over het uitstapje van Tsunoda dat niet meer doorgaat? Klik hier!

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