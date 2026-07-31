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kim kardashian edited next to lewis hamilton on the Barcelona podium in ferrari race suit

Gezinsuitbreiding voor Hamilton en Kardashian: nieuwe puppy erbij

kim kardashian edited next to lewis hamilton on the Barcelona podium in ferrari race suit — Foto: © IMAGO x GPFANS
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Gezinsuitbreiding voor Hamilton en Kardashian: nieuwe puppy erbij

Redactie
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Dierenvriend Lewis Hamilton heeft een nieuwe puppy geadopteerd. Het gaat om de puppy Halo, waarmee vriendin Kim Kardashian op de socials al aan het pronken is.

Hamilton nam jarenlang Coco en Roscoe, zijn eerdere honden, mee naar de paddock. Coco overleed in 2020 aan een hartstilstand en afgelopen jaar ging het ineens heel slecht met Roscoe. Nadat Roscoe een hartstilstand had gehad en door een longontsteking in coma raakte, moest Hamilton de pijnlijke beslissing nemen om zijn trouwe viervoeter te laten gaan.

Puppy Halo

Toch heeft Hamilton zijn ogen alweer gericht op een nieuw gezelschapsdier, dat onderweg is naar het huis van de zevenvoudig kampioen: "We zijn enthousiast om mevrouw Halo naar Los Angeles te laten vliegen, naar Formule 1 Ferrari-coureur Lewis Hamilton!!"

Het gaat dan ook niet zomaar om een hond, want de ouders van Halo hebben kampioenstitels behaald in de hondenshowwereld.

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