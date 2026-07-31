Laurent Mekies vindt het volkomen begrijpelijk dat Max Verstappen bij vlagen gefrustreerd raakt wanneer de engineers van Red Bull Racing een andere weg inslaan dan de coureur voorstelt. De huidige teambaas en CEO van de renstal uit Milton Keynes benadrukt echter dat dit geenszins te maken heeft met een gebrek aan vertrouwen in de viervoudig wereldkampioen.

Het huidige Formule 1-seizoen is op zijn zachtst gezegd een uitdaging voor de zesvoudig constructeurskampioen. Red Bull worstelt met de nieuwe motorreglementen en de balans van de RB22, waardoor de Limburger vlak voor de zomerstop op een teleurstellende zesde plaats in de puntenstand staat en nog altijd wacht op zijn eerste overwinning. Die sportieve tegenslag leidt logischerwijs tot de nodige emoties binnen het team, zeker wanneer technische keuzes op het circuit verkeerd uitpakken.

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Drijvende kracht achter het team

Mekies, die in de zomer van vorig jaar het stokje overnam van Christian Horner, prijst het uitzonderlijke gevoel dat Verstappen voor de wagen heeft. Volgens hem pikt hij feilloos problemen op die zelfs via sensoren en geavanceerde data-analyses verborgen blijven. "Ik durf te zeggen dat alle dingen die Max voelt in de auto, die wij níet kunnen zien in de data, ook bij elk ander team niet zouden worden opgemerkt. Dat is het grote voordeel van Max. Daarom is hij de drijvende kracht achter de successen van dit team", aldus Mekies tegenover De Telegraaf. "We zijn heel direct tegen elkaar, ik denk dat iedereen dat wel kan zien. We draaien er niet omheen en vertellen elkaar geen leugens. Ik snap dat hij soms gefrustreerd is. Maar voor ons is hij een enorme steun, ook al roept dat soms emoties op."

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'Ik zei het toch-moment'

Een concreet voorbeeld van die frustratie kwam eerder dit jaar aan de oppervlakte tijdens het raceweekend in Canada, toen de Red Bull-bolide kampte met een hevig stuiterende achterkant, waardoor Verstappen op de hobbels zelfs zijn voeten van de pedalen voelde komen. Omdat de engineers vasthielden aan hun eigen koers en het afstellingsadvies van de coureur voor de kwalificatie negeerden, moest hij genoegen nemen met een zesde startplek in een bolide die naar eigen zeggen onmogelijk te besturen was. Mekies erkent dat dit achteraf gezien een inschattingsfout was. "Daar hebben we na dat weekend duidelijk over gesproken. Dat was een duidelijk 'ik zei het toch-moment'."

Toch betekent dit volgens de teambaas niet dat Verstappens feedback zomaar terzijde wordt geschoven. Het team kiest er soms bewust voor om andere paden te bewandelen om de limiet van het materieel te vinden. "Dat heeft er niets mee te maken dat we niet naar hem luisteren. Maar we willen soms de grenzen opzoeken en dat doen we samen met de coureurs", verklaart Mekies. "Ik heb het volste vertrouwen in onze mensen. We moeten niet vergeten dat zij ook verantwoordelijk waren voor die enorme comeback van vorig jaar."

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