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Russell in turquoise F1 helmet with Wolff walking past in the background looking serious

Steiner stipt Audi als optie voor Russell aan: 'Hij wil niet zijn hele carrière naast Kimi rijden'

Russell in turquoise F1 helmet with Wolff walking past in the background looking serious — Foto: © IMAGO

Steiner stipt Audi als optie voor Russell aan: 'Hij wil niet zijn hele carrière naast Kimi rijden'

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur
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Voormalig Haas-teambaas Guenther Steiner verwacht dat ook George Russell momenteel flink aan het rondkijken is. De Mercedes-coureur wordt momenteel om de oren gereden door teamgenoot en klassementsleider Kimi Antonelli en volgens Steiner is die situatie voor Russell niet lang vol te houden.

In 2026 beschikt Mercedes met de W17 over een wagen die voor de wereldtitel kan strijden, maar daar waar vooraf misschien wel Russell als favoriet werd bestempeld, is het momenteel Antonelli die bovenaan staat. Daarnaast kan de Engelsman vaak het tempo van zijn teamgenoot niet volgen en is hij gezakt naar de derde plaats in het kampioenschap. Hoewel Russell wellicht zijn vorm nog kan hervinden en mogelijk echt de strijd kan aangaan met Antonelli, verwacht Steiner dat het begin van het einde al is ingezet.

'Audi interessant team'

In de Red Flags Podcast wijst Steiner naar het team van Audi, dat voor steeds meer coureurs interessant wordt: "Ik denk dat er veel interesse is van coureurs om in 2028 naar Audi te gaan. Ik denk dat ze voor volgend jaar behoorlijk vastliggen, maar ik denk dat er in 2028 misschien een mogelijkheid ligt bij Audi. Dat is een behoorlijk interessante plek, omdat ze goede vooruitgang boeken. Het lijkt erop dat ze op de goede weg zijn met wat ze doen."

Carlos Sainz werd in het verleden in verband gebracht met Audi, maar koos na zijn vertrek bij Ferrari voor Williams. Steiner stelt dat de Spanjaard het Duitse fabrieksteam in de gaten houdt: "Dus ik denk dat er behoorlijk wat kandidaten zullen zijn. Carlos zeker."

'Russell kijkt om zich heen'

Daarbij ziet de voormalig teambaas dat ook Russell zich aan het oriënteren is: "Ik denk dat George nu ook rondkijkt, wetende dat hij teamgenoot is van Kimi. Ik bedoel, hij wil niet de rest van zijn carrière naast Kimi blijven rijden, want dan weet hij waar hij de rest van zijn carrière staat. Hij probeert dus nieuwe kansen te vinden."

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