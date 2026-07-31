Gabriel Bortoleto heeft tijdens de F1 Grand Prix van Hongarije voor de nodige verbazing gezorgd bij Esteban Ocon. De Audi-coureur haalde de Fransman in, waarna de Haas-rijder over de boardradio vol onbegrip reageerde. Ocon was er namelijk van overtuigd dat de Braziliaan de chicane had afgesneden, wat de inhaalactie 'illegaal' had gemaakt.

Het opmerkelijke moment gebeurde uiteraard tijdens de afgelopen race op de Hungaroring, om precies te zijn in ronde veertien van zeventig. Op onboardbeelden van F1 TV is te zien hoe Ocon op de hielen wordt gezeten door Bortoleto. De laatstgenoemde zette met succes een aanval in voor de veertiende stek. Hij dook aan de binnenkant van de Haas bij de Buda-bocht, nadat hij een uitstekende exit had bij de chicane van bocht 6 en 7. Uiteindelijk kwam de Audi-coureur als elfde over de streep in Boedapest, terwijl teamgenoot Nico Hülkenberg zijn eerste punten van het seizoen pakte met P9. Ocon zou als zestiende het zwart-witgeblokt zien.

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Verbijstering over boardradio na inhaalactie

Direct na de manoeuvre zocht de coureur met de opvallende Spider-Man-helm contact met zijn race-engineer. "Hé, hij sneed de chicane af", zo klonk het stellig richting Laura Müller. Ze liet daarop weten het incident te bestuderen: "Ja, we kijken ernaar." Enkele seconden later kwam het oordeel vanuit het team, waarbij werd geconcludeerd dat Bortoletto niet te ver over de schreef was gegaan. "Hij heeft hem niet genoeg afgesneden", luidde de opmerkelijke boodschap. Dat antwoord schoot bij de Haas-coureur volledig in het verkeerde keelgat: "Wat?! Natuurlijk wel!"

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Het incident in Hongarije past in een tot nu toe moeizaam verlopend seizoen voor de coureur die nog een aflopend contract heeft bij Haas. Ocon worstelt met de consistentie van de VF-26. Voor de traditionele zomerstop wist hij slechts drie punten te scoren, terwijl bij ploegmaat Ollie Bearman de teller op achttien staat.

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