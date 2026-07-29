'Droomscenario voor GT3-plannen Verstappen', 'Mercedes introduceert nieuwe motor' | GPFans Recap

Max Verstappen is naar Sardinië vertrokken om vakantie te vieren, maar het F1-circus stopt nooit helemaal. In deze GPFans Recap zorgen wij ervoor dat jij weer helemaal up-to-date bent rondom al het Formule 1-nieuws.

De F1-kalender van niet alleen 2027, maar ook nog van dit jaar, is groot onderwerp van gesprek. Er hangt namelijk een vraagteken boven de wedstrijden in Qatar en Abu Dhabi vanwege de onrust in die regio. Mochten er geen Grands Prix in het Midden-Oosten kunnen worden gehouden, dan zal ergens in Europa een seizoensfinale plaatsvinden, heeft Formule 1-CEO Stefano Domenicali bevestigd. Ondertussen is een conceptkalender van volgend jaar uitgelekt, waarbij de 24 Uur van Spa níet samenvalt met een Grand Prix. Verstappen Racing heeft gereageerd op de vraag of Max Verstappen de intentie heeft de populaire GT3-race te verrijden naast de 24h Nürburgring. Verder gaat Jack Plooij in op de toekomst van Viaplay, gaat Mercedes naar verluidt een nieuwe motor introduceren en is er uitleg gekomen over de problemen met de blauwe vlaggen in Hongarije.

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Plooij wijst naar overname Viaplay door Videoland: ‘Wij hebben in hetzelfde schuitje gezeten’

Jack Plooij is toch wel enigszins verrast dat de Nederlandse tak van Viaplay is overgenomen door DPG Media. Bij Radio 538 gaat Plooij in op de vraag of de nieuwe eigenaren al contact met hem hebben opgenomen en wijst hij naar de situatie van de collega's die nu in grote onzekerheid zitten. "Het was voor mij ook een volledige verrassing, want het is natuurlijk niet leuk dat dit gebeurt en zeker niet voor mijn collega's. Die weten ook niks. De collega's van Viaplay hebben ook zoiets van: oké, en nu? Wat gaat er nu gebeuren met ons?" Lees hier het hele artikel over Jack Plooij die reageert op de toekomst van Viaplay.

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Storing bij FIA zorgde voor gedoe met blauwe vlaggen in Hongarije

Afgelopen weekend in Hongarije waren er volgens de BBC toch wel flink wat storingen die de wedstrijdleiding in de weg zaten. Daardoor werden de blauwe vlaggen niet altijd juist uitgedeeld en werkte de driver tracker bij enkele teams en de FIA ook niet optimaal. "Daardoor dacht het systeem onterecht dat sommige auto's waren gedubbeld, omdat ze niet op de juiste timinglussen werden geregistreerd. Hierdoor werden er blauwe vlaggen getoond terwijl er in werkelijkheid niemand op een ronde achterstand was gezet." Lees hier het hele artikel over de blauwe vlaggen op de Hungaroring.

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Domenicali bevestigt Europa als F1-seizoensfinale bij afgelasting Midden-Oosten

Stefano Domenicali bevestigt dat het huidige Formule 1-seizoen in Europa eindigt als de geplande races in Qatar en Abu Dhabi wegens de geopolitieke spanningen geen doorgang kunnen vinden. De CEO van de Formula One Group stelt dat er uiterlijk halverwege september een definitief besluit valt over de seizoensafsluiting. Een tweede weekend in Las Vegas was ook nog een optie, maar daar is uiteindelijk een streep doorheen getrokken. "Als dit niet mogelijk is, zal het einde van het seizoen in Europa zijn, omdat we niet naar andere plaatsen kunnen gaan", kondigt Domenicali aan in een call met F1-media, waaronder de BBC. Lees hier het hele artikel over het Europese noodscenario voor de seizoensfinale.

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Meer duidelijkheid over 2027: Formule 1-kalender volgend seizoen 'lekt uit'

De Formule 1 stelt de officiële aankondiging van de kalender voor 2027 uit tot het najaar vanwege aanhoudende onzekerheid in het Midden-Oosten. Hoewel de koningsklasse van de autosport nog wacht met het naar buiten brengen van de definitieve planning, is er achter de schermen al een vermeend concept uitgelekt met Bahrein als seizoensopener. Lees hier het hele artikel over de F1-kalender van 2027.

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Achterstand Red Bull Ford en Verstappen groeit: 'Mercedes met nieuwe motor naar Monza'

De strijd om de wereldkampioenschappen in de Formule 1 lijkt na de zomerstop uit te draaien op een wapenwedloop op motorengebied, waarbij de Grand Prix van Italië in Monza een cruciaal kantelpunt kan worden. Zowel WK-leider Mercedes als uitdager Ferrari bereidt achter de schermen belangrijke motorische upgrades voor. Waar de Scuderia een betrouwbaarheidsvoordeel geniet, moet de formatie uit Brackley mogelijk een tactische gridstraf incasseren om de aanval van concurrenten af te slaan. Lees hier het hele artikel over het voordeel van Mercedes in het ADUO-reglement.

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Verstappen Racing bevestigt Spa 24h-deelname niet: "De wens van Max is er wel"

Eerder vandaag werd een concept van de F1-kalender van 2027 uitgebracht door het doorgaans betrouwbare The Race. Daar konden we uit opmaken dat niet alleen de ADAC RAVENOL 24h Nürburgring mogelijk niet samenvalt met een Grand Prix-weekend, maar dat ook de CrowdStrike 24 Hours of Spa een 'vrij' weekend lijkt te zijn. Verstappen Racing heeft gereageerd op de vraag van GPFans of Max Verstappen de intentie heeft de langeafstandsrace in België te doen. Lees hier het hele artikel over de wens van Max Verstappen om te racen in de Spa 24h.

© SRO/JEP

Geschreven door Vincent Bruins - Redacteur GPFans NL Vincent Bruins (29) is een Nederlandse Formule 1-redacteur met vier jaar ervaring in de F1-journalistiek. Hij heeft meer dan tien jaar ervaring als redacteur en content creator in de GT-racerij. Hij duikt graag in de technische en sportieve reglementen. Zo weet Vincent alle ins en outs op het gebied van bijvoorbeeld de techniek van F1-bolides en straffen. Tevens schrijft hij bij GPFans columns. Bekijk volledige biografie

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