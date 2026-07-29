Wolff en Verstappen ontmoeten elkaar tijdens Formule 1-zomerstop
Wolff en Verstappen ontmoeten elkaar tijdens Formule 1-zomerstopMaak ons je Google-favoriet
De zomerstop in de Formule 1 brak deze week aan na de Grand Prix van Hongarije. Toto Wolff en Max Verstappen zijn weer samen gespot. De teambaas van Mercedes en de coureur van Red Bull Racing zijn op vakantie.
Met elf races achter de rug en, zoals het er met de F1-kalender momenteel voor staat, nog twaalf races te gaan, zijn de dames en heren uit de koningsklasse van de autosport wel toe aan de verplichte pauze. Mercedes leidt momenteel het wereldkampioenschap met Andrea Kimi Antonelli. Ferrari en McLaren lijken met Lewis Hamilton en Lando Norris, respectievelijk, steeds dichterbij te komen. Red Bull en Verstappen hebben nog geen overwinning kunnen boeken. De energiedrankfabrikant vinden we dan ook op de vierde positie in de constructeursstand.
Verstappen en Wolff houden van dezelfde vakantiebestemming
Al doen er al jaren geruchten de ronde dat Wolff en het management van Verstappen gesprekken zouden voeren over een mogelijke overstap van de viervoudig wereldkampioen naar de Zilverpijlen, daar is nog altijd niks van gekomen. De twee zijn vandaag weer samen gespot, maar ze zijn gewoon samen op vakantie in Sardinië, net als vorig jaar. Verstappen zei er toen over tegen Viaplay: "Ik hou van Sardinië, hij houdt van Sardinië. Je kunt veel prettige gesprekken met hem en [zijn vrouw] Susie hebben."
Op de foto's, die op het Chinese platform Weibo werden gedeeld en bij het Spaanse platform SoyMotor terecht zijn gekomen, is te zien dat de gezinnen van Wolff en Verstappen gezellig op de boot zitten en aan het zwemmen zijn.
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