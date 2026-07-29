Domenicali over kritiek Verstappen: "Niemand is groter dan de sport"
Domenicali over kritiek Verstappen: "Niemand is groter dan de sport"Maak ons je Google-favoriet
Formule 1-topman Stefano Domenicali vindt dat de koningsklasse momenteel niet gebaat is bij de aanhoudende kritiek van coureurs op de motorreglementen. De 61-jarige CEO reageert daarmee op recente uitspraken van Max Verstappen, die zijn onvrede uitte over de huidige generatie auto's. De Italiaan benadrukt dat hij niemand de mond wil snoeren, maar stelt tegelijkertijd dat het belang van de sport altijd op de eerste plaats komt.
De viervoudig wereldkampioen, die momenteel een moeizaam seizoen kent en met 109 punten als zesde de zomerstop ingaat, uitte onlangs op Spa-Francorchamps zijn onvrede maar weer eens met een kwinkslag. Volgens de coureur van Red Bull Racing is het op zogenaamde energiearme circuits, zoals in België en op het Britse Silverstone, nauwelijks nog mogelijk om als rijder het verschil te maken. Op deze banen zijn er weinig plekken om de batterij op te laden, waardoor het racen volgens de Nederlander gereduceerd is tot het op het juiste moment indrukken van een knopje. Hij hield zijn kritiek bewust beknopt, uit angst om anders "neergeschoten" te worden.
Sportief belang voorop
Domenicali, de voormalig teambaas van Ferrari, stelt tegenover De Telegraaf een uitstekende relatie met Verstappen te onderhouden en sprak onlangs nog uitgebreid met hem in België. Toch trekt de beleidsbepaler een duidelijke grens. "We zijn hier niet om coureurs de mond te snoeren", benadrukt hij. "Iedereen mag zijn mening hebben, maar ik prefereer om de inhoud van onze gesprekken binnenskamers te houden. Maar we moeten ook begrijpen dat ik kijk naar wat het beste is voor onze sport. En onze positie is beter dan ooit. Uiteindelijk is niemand groter dan de sport", aldus de CEO van de Formula One Group.
Geen interesse in technische praat
De topman wijst suggesties om televisiekijkers meer technische data te tonen, zoals de actuele status van de batterij, resoluut van de hand. "In alle eerlijkheid: de overgrote meerderheid van onze fans is niet geïnteresseerd in de technische details. Die hebben het niet over superclipping, maar kijken naar hoeveel inhaalmanoeuvres er zijn", verklaart Domenicali. Hij verwijst daarbij naar een recente inhaalactie van Verstappen op de Hungaroring, waar de coureur als tweede eindigde achter Lando Norris. "Zeker de nieuwe fans zijn gefocust op actie. Kijk naar de manier waarop Max afgelopen zondag in Hongarije Lewis Hamilton passeerde. Dat was een kunststukje. Natuurlijk zijn er fans wél geïnteresseerd in meer data, maar dat is wel een niche", stelt hij.
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