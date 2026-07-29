Nicholas lyrisch over inhaalactie Verstappen op Hamilton: "Max heeft het perfect uitgevoerd"
Nicholas lyrisch over inhaalactie Verstappen op Hamilton: "Max heeft het perfect uitgevoerd"Maak ons je Google-favoriet
Red Bull-ambassadeur Calum Nicholas likte toch wel zijn vingers af bij de inhaalactie van Max Verstappen op Lewis Hamilton op de Hungaroring. Volgens Nicholas was het een typische actie van Verstappen, die alleen mogelijk was tegen Hamilton.
Verstappen vertrok zondag vanaf P4 en moest Hamilton uiteindelijk achter zich houden in de beginfase. De Engelsman startte op de softbanden, terwijl Verstappen op de gele banden was vertrokken. Ondanks dat voordeel wist de zevenvoudig kampioen geen gaatje te vinden om de Nederlander voorbij te gaan. Middels de undercut kwam hij er alsnog voorbij, maar Verstappen kwam even later tóch weer langszij.
'Typische Verstappen op Hamilton-actie'
Het was een inhaalactie die op het rechte stuk werd ingezet en niet alleen Hamilton werd gepasseerd, ook Liam Lawson werd kort daarvoor ingehaald. Nicholas stelt in de Talking Bull-podcast dat dit een typische Verstappen-actie was en is dan ook lyrisch: "Ik denk dat we vandaag overal op de baan mooie gevechten zagen. En natuurlijk was het gevecht tussen Max en Lewis degene waar ik het meest van heb genoten. Maar over het hele veld waren er vandaag geweldige duels. Het was echt goed racen. Die inhaalactie... wat moet je daar nog over zeggen? Ik denk dat het precies het soort actie is dat alleen Max kan maken, en die hij alleen tegen Lewis kan uitvoeren wanneer hij een kans ziet. Het was geweldig gereden."
Ook in 2024 probeerde de Nederlander een vergelijkbare actie bij Hamilton, alleen liep dat toen anders af: "In 2024 was er een vergelijkbare actie, maar toen liep het niet helemaal goed af. Nu kreeg hij het wel voor elkaar. Het was een geweldige inhaalactie. Het was zo'n belangrijk moment in de race. Eigenlijk was het een bepalend moment, want zodra hij weer voor Lewis reed, had hij de snelheid om hem achter zich te houden (...) Dus absoluut cruciaal."
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Dit is de voorlopige startopstelling voor GP Hongarije na gridstraffen bij topteams
- 26 juli 2026 07:07
- 13
Verstappen is "er klaar mee" na 'ruk'-kwalificatie: "Echt helemaal waardeloos"
- 25 juli 2026 17:47
- 40
VIDEO | ‘Red Bull wil contract openbreken’: deze opties heeft Verstappen | GPFans Special
- 2 uur geleden
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
ADAC gooit format 24h Nürburgring om: Verstappen vaker op de Nordschleife te zien?
FIA-straf belachelijk laag na 'bullshit'-actie Sainz: 'Hoe leg je dit aan F1-fans uit?'
Verstappen tweede in GP Hongarije na ongekende inhaalactie op Hamilton, Norris wint
BREAKING: Formule 1 voegt Grand Prix van Maleisië officieel toe aan huidige kalender
Net binnen
Antonelli en Wolff verwikkeld in rechtszaak met voormalig manager van Mercedes-coureur
- 18 minuten geleden
Domenicali over kritiek Verstappen: "Niemand is groter dan de sport"
- 48 minuten geleden
Patrese helemaal klaar met 'excuses' Russell: 'Denkt dat alles steeds tegen hem is'
- 1 uur geleden
Nicholas lyrisch over inhaalactie Verstappen op Hamilton: "Max heeft het perfect uitgevoerd"
- 1 uur geleden
VIDEO | ‘Red Bull wil contract openbreken’: deze opties heeft Verstappen | GPFans Special
- 2 uur geleden
Coronel ziet nergens plek voor Verstappen: "Red Bull enige plek waar hij moet zijn"
- 2 uur geleden
Veel gelezen
Strafpunten F1: Antonelli bovenaan strafpuntenlijst met Bearman na extra straf Hongarije
- Gisteren 21:10
Stewards erkennen foutieve beslissing, Verstappen benadeeld in België?
- 24 juli
FIA deelt straf uit na Grand Prix van Hongarije en past uitslag aan
- 26 juli
Verstappen neemt vijftienjarig McLaren-talent onder zijn hoede: "De pure snelheid is er al"
- 17 juli
Telemetrie wijst uit: Red Bull flink benadeeld door FIA ten opzichte van Mercedes
- 20 juli
Wolff gooit deur voor Verstappen helemaal open: "Niet bang Max en Kimi samen te voegen"
- 25 juli