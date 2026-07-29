Red Bull-ambassadeur Calum Nicholas likte toch wel zijn vingers af bij de inhaalactie van Max Verstappen op Lewis Hamilton op de Hungaroring. Volgens Nicholas was het een typische actie van Verstappen, die alleen mogelijk was tegen Hamilton.

Verstappen vertrok zondag vanaf P4 en moest Hamilton uiteindelijk achter zich houden in de beginfase. De Engelsman startte op de softbanden, terwijl Verstappen op de gele banden was vertrokken. Ondanks dat voordeel wist de zevenvoudig kampioen geen gaatje te vinden om de Nederlander voorbij te gaan. Middels de undercut kwam hij er alsnog voorbij, maar Verstappen kwam even later tóch weer langszij.

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'Typische Verstappen op Hamilton-actie'

Het was een inhaalactie die op het rechte stuk werd ingezet en niet alleen Hamilton werd gepasseerd, ook Liam Lawson werd kort daarvoor ingehaald. Nicholas stelt in de Talking Bull-podcast dat dit een typische Verstappen-actie was en is dan ook lyrisch: "Ik denk dat we vandaag overal op de baan mooie gevechten zagen. En natuurlijk was het gevecht tussen Max en Lewis degene waar ik het meest van heb genoten. Maar over het hele veld waren er vandaag geweldige duels. Het was echt goed racen. Die inhaalactie... wat moet je daar nog over zeggen? Ik denk dat het precies het soort actie is dat alleen Max kan maken, en die hij alleen tegen Lewis kan uitvoeren wanneer hij een kans ziet. Het was geweldig gereden."

Ook in 2024 probeerde de Nederlander een vergelijkbare actie bij Hamilton, alleen liep dat toen anders af: "In 2024 was er een vergelijkbare actie, maar toen liep het niet helemaal goed af. Nu kreeg hij het wel voor elkaar. Het was een geweldige inhaalactie. Het was zo'n belangrijk moment in de race. Eigenlijk was het een bepalend moment, want zodra hij weer voor Lewis reed, had hij de snelheid om hem achter zich te houden (...) Dus absoluut cruciaal."

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