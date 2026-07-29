Riccardo Patrese is van mening dat George Russell zichzelf momenteel in de weg zit door een negatieve mentaliteit. De Italiaan stelt dat de Brit te veel in een slachtofferrol kruipt en daardoor onder zijn kunnen presteert.

Russell is momenteel bezig aan zijn vijfde seizoen in dienst van de hoofdmacht van Mercedes. Waar de renstal uit Brackley dit jaar over een uiterst competitieve auto beschikt en het constructeurskampioenschap aanvoert, kampt de coureur met de nodige frustraties. Na technische problemen in onder meer Canada, België en recentelijk bij de start in Hongarije, liet hij zich uiterst kritisch uit over de betrouwbaarheid van de W17.

Artikel gaat verder onder video

Alleen maar excuses

Patrese is bij Compare.bet echter van mening dat de houding van de Mercedes-rijder het grootste probleem is. "George Russell is in de stemming dat hij denkt dat alles tegen hem zit", stelt de voormalig coureur. "Maar dat maakt zijn prestaties alleen maar slechter. Als je wegzakt in deze stemming waarin je denkt dat alles tegen je is, presteer je automatisch onder je kunnen", zo ziet Patrese. Hij benadrukt dat de Brit de knop moet omzetten. "Hij bevindt zich nu in deze positie. Als hij zijn moraal zou verbeteren, kan hij waarschijnlijk ook sneller gaan. Maar hij denkt altijd dat er iets tegen hem is. Hij probeert altijd excuses te zoeken en dat is niet de instelling die je moet hebben als je voor het kampioenschap wil vechten", voegt hij toe.

Verschil in mentaliteit

Aan het materiaal ligt het volgens Patrese in ieder geval niet. "Hij heeft wel degelijk de auto om mee te doen om het kampioenschap", klinkt het stellig. Dat blijkt ook uit de resultaten van zijn negentienjarige teamgenoot Kimi Antonelli. De Italiaan, die bezig is aan zijn tweede seizoen in de koningsklasse, won dit jaar al zes races en gaat tijdens de zomerstop ruimschoots aan de leiding in de WK-stand met 219 punten. Russell moet het voorlopig doen met de derde plaats en een achterstand van 59 punten op zijn jongere stalgenoot. De uiteenlopende resultaten zorgen volgens Patrese voor een compleet andere sfeer aan de twee kanten van de pitbox. "Zijn stemming komt waarschijnlijk door Kimi, die precies het tegenovergestelde zal voelen, in de wolken is en bij zichzelf denkt dat hij onverslaanbaar is", verklaart hij. Dit psychologische contrast speelt een grote rol in de interne strijd bij het team. "We hebben dus deze twee verschillende posities, en dat maakt de kloof tussen de twee coureurs nog groter", besluit Patrese.

Gerelateerd