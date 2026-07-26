Het was een vrij chaotische kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Hongarije. Max Verstappen klokte de zesde tijd, maar de Red Bull Racing-coureur begint vanaf P4. Lando Norris doorbrak ondertussen de kwalificatiereeks van Mercedes en verdiende de pole position. GPFans neemt de volledige startgrid met je door.

Norris was het snelst op de Hungaroring met een 1:17.207. Lewis Hamilton kwam slechts 0.012 seconden tekort, maar verliest zijn startpositie op de voorste rij. Hij heeft een gridstraf van drie plekken gekregen voor het blokkeren van Oscar Piastri. Charles Leclerc schuift daardoor op naar de tweede plaats. Andrea Kimi Antonelli wordt niet gepromoveerd naar P3, want ook hij heeft een gridstraf van drie plekken gekregen. Verstappen veroorzaakte gele vlaggen met een spin in de laatste bocht en de huidige kampioenschapsleider was niet genoeg afgeremd. Het zullen daarom Piastri en Verstappen op posities drie en vier zijn. De Limburger heeft dus twee plekjes gewonnen. Tussen Hamilton en Antonelli vinden we nog George Russell op P6. Mercedes wisselt bij hem de motor na een waterlek in de kwalificatie, maar krijgt hier geen gridpenalty voor.

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Opsteker voor Alonso

Isack Hadjar had net als ploegmaat Verstappen moeite om de balans te vinden en moest genoegen nemen met de achtste plaats. Arvid Lindblad kwam als enige Racing Bulls-coureur in Q3 terecht en kwalificeerde zich als negende. Nico Hülkenberg hoopt vanaf P10 zijn eerste punten van het seizoen te scoren. Liam Lawson bleef de Alpines van Pierre Gasly en Franco Colapinto nipt voor en mag vanaf de elfde stek van start. Fernando Alonso kwam met de flink verbeterde Aston Martin voor het eerst in Q2 terecht en klokte de zestiende tijd achter Gabriel Bortoleto en Esteban Ocon. De grid wordt afgesloten door Ollie Bearman, Carlos Sainz en Alexander Albon van Williams, Lance Stroll, en Valtteri Bottas en Sergio Pérez van Cadillac.

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De volledige startgrid

1. Norris

2. Leclerc

3. Piastri

4. Verstappen

5. Hamilton (drie plekken straf)

6. Russell

7. Antonelli (drie plekken straf)

8. Hadjar

9. Lindblad

10. Hülkenberg

11. Lawson

12. Gasly

13. Colapinto

14. Bortoleto

15. Ocon

16. Alonso

17. Bearman

18. Sainz

19. Albon

20. Stroll

21. Bottas

22. Pérez

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