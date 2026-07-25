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Lewis Hamilton climbs out of the SF-26 in the Ferrari garage at the Belgian GP

Hamilton ziet Norris pole position wegkapen en wijst naar Ferrari: 'Was de foute keuze'

Lewis Hamilton climbs out of the SF-26 in the Ferrari garage at the Belgian GP — Foto: © IMAGO
5 reacties

Hamilton ziet Norris pole position wegkapen en wijst naar Ferrari: 'Was de foute keuze'

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur
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Lewis Hamilton baalt toch wel dat hij niet zijn 105e poleposition uit zijn carrière heeft weten te pakken. De Engelsman lag op koers, maar zag in de slotseconden Lando Norris twaalf duizendsten sneller zijn en de poleposition voor zijn neus wegkapen.

Hamilton zat het hele weekend al goed op de tijden op de Hungaroring, maar de vraag was of Ferrari het tempo ook in de kwalificatie kon doortrekken. Die vraag werd snel beantwoord, want de Scuderia zat er wederom goed bij. Toch was het in Q3 voor Hamilton net niet genoeg. De Engelsman verloor de poleposition aan Norris, die twaalf duizendsten van een seconde sneller was.

'Niet de juiste keuze om als eerste de baan op te gaan'

Na afloop van de sessie legt Hamilton uit dat Norris simpelweg sneller was: "Het was een goed rondje van Lando. We hebben het hele weekend goed gepresteerd en ook in de kwalificatie voelde het solide aan." Toch baalt hij van de keuze om als eerste de baan op te gaan: "We gingen als eerste naar buiten en ik denk niet dat dat de juiste call was. Daarnaast ontbrak de grip in die laatste ronde, dat was voor Charles en mij het geval. Het is een baan waar ik van hou, maar het wordt morgen erg lastig."

Op de vraag of Norris de poleposition heeft gepakt of dat Hamilton die heeft verloren, reageert de zevenvoudig kampioen: "We waren het snelst in de hele kwalificatie. Dus wij hebben het inderdaad verloren."

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