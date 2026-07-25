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Lewis Hamilton celebrates at the Barcelona GP

Hamilton plaagt Colapinto met verliezen WK-finale: "Ben je een beetje depressief?"

Lewis Hamilton celebrates at the Barcelona GP — Foto: © IMAGO

Hamilton plaagt Colapinto met verliezen WK-finale: "Ben je een beetje depressief?"

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.
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Lewis Hamilton heeft op komische wijze gereageerd op de gemoedstoestand van Franco Colapinto. In een video in de fanzone is te zien hoe de Ferrari-coureur gekscherend aan de Argentijn vraagt of hij neerslachtig is door een nederlaag van zijn thuisland. De meervoudig racewinnaar reikte de Alpine-rijder tijdens het onderonsje vervolgens de spreekwoordelijke helpende hand.

De twee coureurs bevinden zich dit weekend in Hongarije in heel verschillende situaties. Waar de Britse routinier in zijn tweede jaar voor de Italiaanse renstal uitstekend presteert en de tweede tijd noteerde in de derde vrije training, kent de jonge Zuid-Amerikaan een aanzienlijk moeizamer weekend. De nummer twaalf in het kampioenschap crashte op vrijdag en kwam op zaterdag niet verder dan de dertiende tijd. Ondanks de sportieve contrasten op de baan, was er naast het asfalt ruimte voor een luchtig moment.

Luchtig onderonsje

Tijdens een bezoekje van Ferrari en Alpine aan het podium van de fanzone merkte de nummer twee in de WK-stand op dat zijn collega er wat verslagen bij zat. De recordhouder op de Hungaroring besloot daar direct op in te haken. "Ben je een beetje depressief door de voetbalwedstrijd? Zo klinkt het wel", zo grapt de Britse rijder richting de Argentijn, wiens land de WK-finale na verlenging verloor van Spanje [1-0]. Colapinto leek het grapje niet helemaal te waarderen, waarna Hamilton er direct een geruststellende boodschap aan toevoegde voor de teamgenoot van Pierre Gasly. "Het is oké, we zijn er voor je maatje", besloot de Ferrari-rijder lachend.

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