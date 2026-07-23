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sainz

Sainz, Alonso en Colapinto reageren gezamenlijk op uitslag WK-finale voetbal

sainz — Foto: © IMAGO

Sainz, Alonso en Colapinto reageren gezamenlijk op uitslag WK-finale voetbal

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.
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Tijdens de persconferentie in aanloop naar de Grand Prix van Hongarije hebben verschillende Formule 1-coureurs uitgebreid stilgestaan bij de recente WK-finale voetbal. Onder meer Carlos Sainz en Fernando Alonso staken hun trots over de Spaanse wereldtitel niet onder stoelen of banken, terwijl Franco Colapinto de nederlaag van zijn thuisland Argentinië moest verwerken.

Het Formule 1-circus is momenteel neergestreken op de Hungaroring, waar komend weekend de elfde ronde van het wereldkampioenschap wordt verreden. Tussen de voorbereidingen op het raceweekend door ging het in de paddock echter vooral over de eindstrijd van afgelopen zondag. Tijdens die finale wist het Spaanse nationale elftal de wereldtitel veilig te stellen ten koste van de Argentijnen. Voor Spanje betekent dit een voortzetting van een uiterst succesvolle periode in de voetbalsport, aangezien het land nu regerend wereldkampioen en Europees kampioen is.

Spaanse trots overheerst

Voor Williams-coureur Sainz kwam de overwinning van zijn landgenoten niet als een verrassing. "Ik voelde dat dit het WK was voor Spanje om te winnen, en ik denk dat ze het verdienen, ze speelden het beste voetbal van het toernooi", aldus de Spanjaard. Ook zijn landgenoot Alonso keek met veel plezier terug op de prestatie van de nationale ploeg. "Ik heb alleen de wedstrijd gezien en ervan genoten. Spanje speelde een geweldig toernooi en we zijn trots op de nationale ploeg, met het winnen van drie EK's en twee WK's, we zijn ook wereldkampioen bij de vrouwen. Er wordt zeker iets goed gedaan op voetbalgebied", zo vatte de routinier het Spaanse voetbalsucces samen.

Hard gelag voor Argentinië

Waar de Spanjaarden feestvierden, was de uitslag voor de eveneens - vast niet geheel toevallig door de FIA zo bedacht - aangeschoven Colapinto logischerwijs een flinke teleurstelling. De Argentijn zag zijn land de finale verliezen, maar toonde zich desondanks sportief richting de kersverse wereldkampioen. "Zwaar. Spanje heeft het beste voetbal van het WK gespeeld en zij zijn de verdiende kampioenen. Ik ben trots op Argentinië", verklaarde hij tijdens het persmoment op de Hungaroring.

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