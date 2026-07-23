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Ferrari, socials

Ferrari komt aan in Hongarije met aangepaste Macarena-vleugel

Ferrari, socials — Foto: © IMAGO x GPFANS

Ferrari komt aan in Hongarije met aangepaste Macarena-vleugel

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur
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Net als in Monaco blijken de teams ook in Hongarije van plan te zijn om allerlei vleugels en flapjes op de achtervleugel te gaan zetten. Ferrari heeft de verbeterde Macarena-vleugel in Hongarije onthuld, waarbij er in het midden nog een extra vleugel is geplaatst.

In Monaco werd door de wedstrijdleiding het actieve aerodynamicasysteem uitgeschakeld voor het raceweekend. Dat zorgde ervoor dat de teams naar andere manieren zochten om downforce te genereren, waarbij diverse renstallen extra vleugels boven op de achtervleugel hadden gezet, precies op een gebied waar de FIA in het reglementenboek niets over had geschreven.

Extra vleugel bovenop achtervleugel

In Hongarije kan er wel gebruik worden gemaakt van de actieve aerodynamica, maar desondanks zijn de extra vleugels boven op de achtervleugel teruggekeerd. Ditmaal werkt het ontwerp dus ook als de Macarena-vleugel wordt geopend. Op de Hungaroring is downforce van cruciaal belang vanwege de vele bochten en dus lijkt Ferrari een slimmigheidje te hebben bedacht.

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