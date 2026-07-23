Monaghan duikt 'gewoon' weer op bij Red Bull in Hongarije
Monaghan duikt 'gewoon' weer op bij Red Bull in HongarijeMaak ons je Google-favoriet
Hoewel er een heleboel geruchten waren over de toekomst en de afwezigheid van Paul Monaghan, heeft de Engelsman zich in Hongarije 'gewoon' weer in de pitbox van Red Bull Racing gemeld.
Monaghan is één van de sterkhouders van het team en is er al sinds de oprichting in 2005 bij. Toch zijn er de afgelopen jaren een heleboel generatiegenoten van Monaghan vertrokken bij Red Bull Racing, terwijl Monaghan nog altijd in dienst is van het Oostenrijkse team.
Monaghan 'gewoon' weer terug bij Red Bull
Toch zijn er wel vraagtekens over de toekomst van de hoofdengineer van Red Bull. Diverse geluiden meldden de afgelopen maanden dat Monaghan op weg zou zijn naar het team van Cadillac. De 58-jarige engineer was de afgelopen weken dan ook niet gezien in de paddock, maar in Hongarije is Monaghan 'gewoon' weer van de partij.
Sky Sports F1-verslaggever Ted Kravitz wist begin juli te melden dat Monaghan op het punt stond om over te stappen naar Cadillac. "Voor zover wij begrijpen is hij er simpelweg niet, maar we begrijpen ook dat hij op weg is naar een ander team. In de paddock bestaat de sterke overtuiging dat hij inderdaad vertrekt. Daarmee zet het vertrek van belangrijke technische kopstukken bij Red Bull zich voort", zo verklaarde Kravitz destijds.
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