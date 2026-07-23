'Ferrari introduceert evolutie Macarena-vleugel in Hongarije'
'Ferrari introduceert evolutie Macarena-vleugel in Hongarije'Maak ons je Google-favoriet
Aankomend weekend in Hongarije gaan we naar alle waarschijnlijkheid de veelbesproken Macarena-vleugel weer in actie zien. Red Bull zou voornemens zijn om hun versie mee te nemen, McLaren heeft hun eigen variant bij zich en Ferrari heeft een verbeterde versie op de SF-26 zitten. Daarvoor heeft het team inspiratie opgedaan bij de W17 van Mercedes, zo meldt Motorsport.
De Macarena-vleugel werd dit jaar tijdens de testdagen in Bahrein voor het eerst gezien. Ferrari liet de opvallende 'upside-down'-achtervleugel daar dan ook debuteren. Red Bull was ook bezig met een eigen variant, maar kon die vanwege problemen pas in Miami laten debuteren. Ook McLaren heeft opgelet en zou inmiddels met hun eigen variant bezig zijn, waarvan we op de Hungaroring de eerste versie moeten gaan zien.
'Hanger flaps'
De baan in Hongarije wordt vaak omschreven als Monaco zonder muren. Downforce wordt dus van cruciaal belang en Ferrari zou daarom bij Mercedes inspiratie hebben opgedaan. Het gaat dan specifiek om de rechtopstaande flapjes aan de bovenkant van de achtervleugel. "Deze verlengstukken waren voor het eerst te zien op de Mercedes W17 en werden vervolgens, beetje bij beetje, op verschillende manieren overgenomen door andere teams. De Britten hebben deze toevoegingen aan de achterrand van de flap de bijnaam 'hanger flaps' gegeven", zo valt te lezen.
'FIA werkt aan verbod'
Toch is het ook een controversieel onderwerp. De FIA zou volgens AutoRacer namelijk niet gecharmeerd zijn van de 'wildgroei' op de achtervleugels en wil het reglement voor volgend jaar aanpassen, zodat deze flaps niet meer zijn toegestaan. Voor het huidige seizoen zijn ze echter nog wel 'legaal'.
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