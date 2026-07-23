'Red Bull-kopstuk zet streep door transfer naar Williams na goedkeuring van Max Verstappen'
'Red Bull-kopstuk zet streep door transfer naar Williams na goedkeuring van Max Verstappen'Maak ons je Google-favoriet
Max Verstappen heeft naar verluidt de opvolger van race-engineer Gianpiero Lambiase al aangewezen. Tom Hart leek in eerste instantie onderweg te zijn naar Williams, maar lijkt nu de nieuwe rechterhand van de Nederlander te gaan worden.
Het Formule 1-team van McLaren bracht eerder dit jaar naar buiten dat Lambiase eind 2027 de overstap vanuit Red Bull Racing zal maken. Dat was opvallend nieuws, omdat Lambiase en Verstappen al jaren een duo vormen bij de Oostenrijkse grootmacht. Het wakkerde daarnaast de geruchten over een eventueel vertrek van de Nederlander verder aan, aangezien daarmee het volgende belangrijkste sleutelfiguur voor de viervoudig wereldkampioen bij het team van Red Bull Racing vertrekt.
Tom Hart de nieuwe race-engineer van Max Verstappen?
Tom Hart leek de volgende naam die het schip zou verlaten. De Britse race-engineer van Red Bull leek onderweg naar het team van Williams, maar blijft volgens de laatste verhalen nu toch in dienst van de formatie uit Milton Keynes. Hem zou zijn toegezegd dat hij na het vertrek van Liambiase de race-engineer van Verstappen - of een andere coureur bij een vertrek van de Nederlander - zal worden. In de Stamtafel van Ziggo Sport reageert Olav Mol op het nieuws: "Vorig jaar heeft hij al eens ingevallen voor Gianpiero", klinkt het. "Of hij goed is? Dat vind ik lastig om te zeggen. Maar wat ik er wel goed aan vind, is dat er dus los van wat wij allemaal weten, een coureur is geweest die heeft gezegd: 'Oke, als hij het wordt, is dat prima.'"
Daarmee doelt de commentator erop dat Verstappen zijn goedkeuring zou hebben gegeven. Iets waarmee Richard Verschoor het roerend eens is: "Dit is honderd procent in samenspraak met Max geweest. Er is overleg geweest en als iemand daarover mag beslissen, is het Max. Dus dat kan een goed teken zijn", klinkt het. Ook Jack Plooij vindt het een goede zet: "Mekies is naar James Vowles gegaan. Dat is heel goed, want Hart zou al onderweg zijn naar Williams. Volgens mij was er zelfs al een voorcontract getekend dat nu weer is teruggedraaid. Dat hebben ze heel goed gedaan. Door open en eerlijk met elkaar te praten, kan Hart bij Red Bull blijven."
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