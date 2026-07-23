Mekies na eerste jaar bij Red Bull: 'Mislopen 2025-titel van Max was flinke klap'
Mekies na eerste jaar bij Red Bull: 'Mislopen 2025-titel van Max was flinke klap'Maak ons je Google-favoriet
Red Bull-teambaas Laurent Mekies kijkt in zijn eerste periode bij het Oostenrijkse team terug op een veelbewogen jaar. Zo werd hij halverwege 2025 vanuit Racing Bulls gepromoveerd om het stokje over te nemen. Max Verstappen liep uiteindelijk, ondanks de vernieuwde poging om de wereldtitel te pakken, alsnog het kampioenschap op twee punten mis, wat Mekies nog altijd dwarszit.
Christian Horner moest afgelopen seizoen na de race op Silverstone plaatsmaken voor Mekies. Met de aanstelling van de Fransman werd er ook meer prioriteit gegeven aan de titelstrijd van Verstappen, daar waar Horner in de weken voor zijn vertrek de focus langzaam aan het verleggen was naar 2026. Oude updates werden gereviseerd en opnieuw op de RB21 aangebracht, maar uiteindelijk kon Verstappen Lando Norris niet meer inhalen, waardoor de Engelsman zijn allereerste kampioenschap wist binnen te slepen.
'2025-titel mislopen was flinke klap'
Mekies legt bij Bild uit dat het afgelopen jaar snel voorbij is gegaan en dat het vooral ook alle kanten op is gegaan: "Het was een achtbaan. In de tweede helft van het seizoen 2025 ging het steeds beter en boekten we meerdere overwinningen. Dat Max uiteindelijk het wereldkampioenschap bij de coureurs met slechts twee punten zou mislopen, was in de zomer nog ondenkbaar. Dat was een flinke klap."
Vraagtekens over Red Bull Ford-motor
Toch moest de blik na het raceweekend in Abu Dhabi direct worden verlegd naar het nieuwe seizoen, met de nieuwe auto's en motoren: "Vanaf de dag na de laatste race van het seizoen moesten we ons volledig richten op 2026 en de nieuwe reglementen, die omvangrijker waren dan ooit. Bovendien hing er continu een donkere wolk boven ons, omdat niemand wist hoe goed onze eerste zelfgebouwde motor zou zijn. Als die had tegengevallen, hadden we niet alleen in 2026 geen kans gehad op de titel, maar ook in de jaren die volgden niet."
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Red Bull krijgt telefoontjes van coureurs die azen op stoeltje: "Max wordt ook door iedereen gebeld"
- Gisteren 12:38
- 15
Telemetrie wijst uit: Red Bull flink benadeeld door FIA ten opzichte van Mercedes
- 20 juli 2026 18:24
- 15
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
TT Circuit Assen neemt besluit over F1-race, 'FIA beschermt Russell, maar niet Verstappen' | GPFans Recap
'Antonelli is mentaal verder dan Verstappen was bij zijn F1-debuut' | GPFans Raceteam
Telemetrie wijst uit: Red Bull flink benadeeld door FIA ten opzichte van Mercedes
Stella reageert gevat op transfergeruchten Verstappen: "Een fascinerende mogelijkheid"
Net binnen
'Ferrari introduceert evolutie Macarena-vleugel in Hongarije'
- 10 minuten geleden
Aston Martin toont nieuwe AMR26 in Hongarije: opvallende veranderingen gespot
- 40 minuten geleden
'Red Bull-kopstuk zet streep door transfer naar Williams na goedkeuring van Max Verstappen'
- 1 uur geleden
F1-coureurs vrezen voor repercussies FIA: "Alleen Verstappen en Alonso geven er niets om"
- 1 uur geleden
- 2
Mekies na eerste jaar bij Red Bull: 'Mislopen 2025-titel van Max was flinke klap'
- 2 uur geleden
Dit is het tijdschema voor de F1 Grand Prix van Hongarije
- 3 uur geleden
Veel gelezen
Strafpunten F1: De stand van zaken in aanloop naar de Grand Prix van Hongarije
- 21 juli
Verstappen naar McLaren is meer dan logisch: Red Bull is niet meer wat het ooit was
- 8 juli
Verstappen neemt vijftienjarig McLaren-talent onder zijn hoede: "De pure snelheid is er al"
- 17 juli
'Transfer Verstappen in afrondende fase', FIA doet onderzoek naar RB22 | GPFans Recap
- 8 juli
Telemetrie wijst uit: Red Bull flink benadeeld door FIA ten opzichte van Mercedes
- 20 juli
Horner apetrots op succes Red Bull-Ford: 'Vijf jaar geleden maakte die fabriek nog bubbeltjesplastic'
- 5 juli