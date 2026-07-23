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Laurent Mekies, Max Verstappen, 2025, generic, Red Bull

Mekies na eerste jaar bij Red Bull: 'Mislopen 2025-titel van Max was flinke klap'

Laurent Mekies, Max Verstappen, 2025, generic, Red Bull — Foto: © IMAGO

Mekies na eerste jaar bij Red Bull: 'Mislopen 2025-titel van Max was flinke klap'

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur
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Red Bull-teambaas Laurent Mekies kijkt in zijn eerste periode bij het Oostenrijkse team terug op een veelbewogen jaar. Zo werd hij halverwege 2025 vanuit Racing Bulls gepromoveerd om het stokje over te nemen. Max Verstappen liep uiteindelijk, ondanks de vernieuwde poging om de wereldtitel te pakken, alsnog het kampioenschap op twee punten mis, wat Mekies nog altijd dwarszit.

Christian Horner moest afgelopen seizoen na de race op Silverstone plaatsmaken voor Mekies. Met de aanstelling van de Fransman werd er ook meer prioriteit gegeven aan de titelstrijd van Verstappen, daar waar Horner in de weken voor zijn vertrek de focus langzaam aan het verleggen was naar 2026. Oude updates werden gereviseerd en opnieuw op de RB21 aangebracht, maar uiteindelijk kon Verstappen Lando Norris niet meer inhalen, waardoor de Engelsman zijn allereerste kampioenschap wist binnen te slepen.

'2025-titel mislopen was flinke klap'

Mekies legt bij Bild uit dat het afgelopen jaar snel voorbij is gegaan en dat het vooral ook alle kanten op is gegaan: "Het was een achtbaan. In de tweede helft van het seizoen 2025 ging het steeds beter en boekten we meerdere overwinningen. Dat Max uiteindelijk het wereldkampioenschap bij de coureurs met slechts twee punten zou mislopen, was in de zomer nog ondenkbaar. Dat was een flinke klap."

Vraagtekens over Red Bull Ford-motor

Toch moest de blik na het raceweekend in Abu Dhabi direct worden verlegd naar het nieuwe seizoen, met de nieuwe auto's en motoren: "Vanaf de dag na de laatste race van het seizoen moesten we ons volledig richten op 2026 en de nieuwe reglementen, die omvangrijker waren dan ooit. Bovendien hing er continu een donkere wolk boven ons, omdat niemand wist hoe goed onze eerste zelfgebouwde motor zou zijn. Als die had tegengevallen, hadden we niet alleen in 2026 geen kans gehad op de titel, maar ook in de jaren die volgden niet."

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