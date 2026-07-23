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Credit for photo: Red Bull Content Pool

F1-coureurs vrezen voor repercussies FIA: "Alleen Verstappen en Alonso geven er niets om"

Credit for photo: Red Bull Content Pool — Foto: © IMAGO
2 reacties

F1-coureurs vrezen voor repercussies FIA: "Alleen Verstappen en Alonso geven er niets om"

Jan Bolscher
Senior Editor en Formule 1-verslaggever
Geaccrediteerde sportjournalist, doet verslag vanuit de Formule 1-paddock sinds 2019
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Volgens Riccardo Patrese is het geen toeval dat juist de ervaren coureurs en sterke persoonlijkheden de nieuwe motorreglementen het hardst bekritiseren. De voormalig Formule 1-coureur stelt dat de jongere generatie wel degelijk twijfels heeft over de technische koers van de sport, maar uit angst voor mogelijke repercussies liever zwijgt. Patrese doet deze uitspraken in een interview met Latest Betting Sites.

De Formule 1 is dit seizoen overgestapt op een ingrijpende nieuwe technische filosofie. Hierbij is de zogeheten MGU-H verdwenen en is het elektrische vermogen van de MGU-K bijna verdrievoudigd naar 350 kW, wat zorgt voor een gelijke vermogensverdeling tussen de verbrandingsmotor en de batterij. Fernando Alonso, die in 2001 zijn debuut maakte in het tijdperk van de atmosferische V10-motoren, noemde de huidige hybride wagens onlangs nog de slechtste generatie waarin hij ooit heeft gereden. De Aston Martin-coureur, die momenteel een moeizaam jaar kent en achttiende staat in het wereldkampioenschap, hekelt de inconsistente motorrem en stelt dat de sport sinds de introductie van de hybride krachtbronnen in 2014 een decennium aan puur racen is kwijtgeraakt.

Uitgesproken karakters

Patrese begrijpt de frustratie van de 44-jarige Spanjaard goed. "Ja, de oudere generatie komt uit auto's met atmosferische motoren, zoals Fernando Alonso", legt Patrese uit. "Daarom zal de oudere generatie deze nieuwe regels meer bekritiseren dan de jonge generatie", voegt hij daaraan toe. Volgens Patrese betekent dit echter niet dat de nieuwkomers in de sport wél tevreden zijn met de huidige gang van zaken. "Maar zelfs de jonge coureurs hebben waarschijnlijk hun twijfels, maar zullen die niet uiten uit angst om in de problemen te komen en als onruststokers te worden beschouwd", aldus Patrese.

Naast de tweevoudig wereldkampioen is ook Max Verstappen dit jaar uitgegroeid tot een van de felste critici van de nieuwe reglementen. De coureur met startnummer 3 noemde de bolides eerder al "Formule E op steroïden" en beklaagde zich na de recente Grand Prix van België over het feit dat hij op de rechte stukken moest terugschakelen om de batterij op te laden. Dat juist deze twee namen zich uitspreken, verbaast Patrese allerminst. "Maar degenen met brede schouders, zoals Alonso en Verstappen, geven er niets om wat anderen zeggen", concludeert hij. "Zij zeggen wat ze voelen."

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