Ook Red Bull-ambassadeur Calum Nicholas heeft met grote verbazing naar de woorden van Martin Brundle gekeken. Max Verstappen kreeg eerder dit seizoen nog het advies van Brundle om misschien wel te stoppen met de Formule 1 vanwege zijn kritiek op de huidige wagens, maar inmiddels laat Brundle zelf ook kritische geluiden horen.

Verstappen was uiteraard één van de eerste, maar ook één van de meest uitgesproken coureurs in zijn kritiek op de Formule 1. Zo werd zelfs een opmerking over zijn voorbereiding, die niet in de simulator maar op de Nintendo Switch plaatsvond omdat Mario Kart volgens hem afdoende was, uit een persconferentie geschrapt. Ondertussen is de kritiek op de huidige wagens alleen maar toegenomen en hebben meerdere coureurs zich hierover uitgesproken. Ook de FIA heeft geluisterd, want de komende seizoen wordt er weer gewerkt aan een power unit die meer leunt op de verbrandingsmotor, dan op de elektromotor.

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Kritische Brundle

Brundle liet zich afgelopen weekend bij Sky Sports F1 kritisch uit over de huidige wagens. Volgens de Brit zijn iconische circuits als Silverstone en Spa-Francorchamps minder geschikt geworden voor de huidige generatie Formule 1-auto's. "Ik heb een traan in mijn oog, want we zijn alle fantastische bochten op Silverstone kwijtgeraakt en hier in Spa is de situatie hetzelfde. Deze nieuwe reglementen doen ons pijn op de snelle circuits. We proberen er voor 2027 en 2028 iets aan te doen, maar we moeten zo snel mogelijk van dit concept af richting 2030. Dat gezegd hebbende: hier moeten we het mee doen."

Opvallend, want eerder dit seizoen was Brundle nog kritisch op de uitspraken van Verstappen over de nieuwe reglementen. "Het wordt een beetje saai nu, wat Max allemaal zegt over de reglementen. Stop met het erover te hebben, of vertrek gewoon", zei de voormalig Formule 1-coureur destijds.

Nicholas: 'Tegen Max zeiden ze dat hij zijn mond moest houden'

Ook Nicholas heeft die ommezwaai gezien. De Red Bull-ambassadeur wil er niet te veel woorden aan vuil maken, maar kon het toch niet laten om te reageren: "Wat een bizarre ommezwaai deze week van alle mensen die tegen Max zeiden dat hij zijn mond moest houden en gewoon moest racen... Je verzint het niet."

Crazy U-turn this week from all the people who told Max to “shut up and dribble”



… couldn’t make it up ? — Calum Nicholas (@F1mech) July 22, 2026

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