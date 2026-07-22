Volgens teambaas Toto Wolff hoeft Andrea Kimi Antonelli niet te rekenen op een vertrek bij Mercedes. Ondanks de vermeende interesse van Ferrari maakt de Oostenrijker duidelijk dat de jonge coureur niet mag vertrekken. Volgens Wolff komt de belangstelling van de Italiaanse renstal bovendien veel te laat, zo laat de Mercedes-topman weten tegenover RTBF.

Hoewel Antonelli pas bezig is aan zijn tweede volledige Formule 1-seizoen, maakt de Italiaan momenteel grote indruk. De coureur met startnummer 12 nam vorig jaar het stoeltje over van Lewis Hamilton en wist onlangs de Grand Prix van België op Spa-Francorchamps te winnen. Daarmee verstevigde hij zijn positie aan de top van het wereldkampioenschap. Die prestaties zijn ook in Maranello niet onopgemerkt gebleven. Ferrari is al jaren op zoek naar een succesvolle Italiaanse coureur en ziet in Antonelli mogelijk de ideale kandidaat. Toch reageert Wolff koeltjes op de geruchten over interesse vanuit Italië. "Dat weten we", laat de Oostenrijker weten.

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Te laat ingegrepen door Ferrari

De band tussen Antonelli en Mercedes gaat al jaren terug. De Italiaan werd in april 2019 opgenomen in het Mercedes Junior Programma en doorliep daarna razendsnel de verschillende opstapklassen richting de Formule 1. Volgens Wolff is die langdurige samenwerking precies de reden waarom Mercedes de talentvolle coureur niet zomaar laat gaan. "Kimi rijdt al sinds zijn elfde voor Mercedes. Ferrari had dit zes of zeven jaar geleden al moeten regelen, in plaats van nu pas te beseffen dat ze een goede Italiaanse coureur hebben", aldus Wolff.

Toch begrijpt de Mercedes-teambaas waarom Ferrari interesse heeft in Antonelli. De Italiaanse renstal wacht namelijk al lange tijd op een nieuwe Italiaanse ster. Sinds Giancarlo Fisichella in 2009 heeft Ferrari geen landgenoot meer als vaste coureur gehad. Fisichella kwam destijds over van Force India om de geblesseerde Felipe Massa te vervangen. De Italiaan reed de laatste vijf races van dat seizoen, waarbij de Grand Prix van Abu Dhabi zijn laatste optreden voor Ferrari was.

Dat Ferrari graag een einde wil maken aan die lange periode zonder Italiaanse coureur, begrijpt Wolff dan ook. "Natuurlijk zullen ze er alles aan doen om een Italiaanse coureur binnen te halen", besluit de Oostenrijker. Mercedes heeft ondertussen een duidelijk plan: de huidige leider in het kampioenschap langer aan zich binden. De renstal wil het aflopende contract van Antonelli na dit seizoen dan ook verlengen.

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