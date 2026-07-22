close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Wolff, Anton, Ferrari, socials

Wolff countert Ferrari-geruchten over Antonelli: 'Zijn zes jaar te laat'

Wolff, Anton, Ferrari, socials — Foto: © IMAGO x GPFANS

Wolff countert Ferrari-geruchten over Antonelli: 'Zijn zes jaar te laat'

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur
 Google Maak ons je Google-favoriet

Volgens teambaas Toto Wolff hoeft Andrea Kimi Antonelli niet te rekenen op een vertrek bij Mercedes. Ondanks de vermeende interesse van Ferrari maakt de Oostenrijker duidelijk dat de jonge coureur niet mag vertrekken. Volgens Wolff komt de belangstelling van de Italiaanse renstal bovendien veel te laat, zo laat de Mercedes-topman weten tegenover RTBF.

Hoewel Antonelli pas bezig is aan zijn tweede volledige Formule 1-seizoen, maakt de Italiaan momenteel grote indruk. De coureur met startnummer 12 nam vorig jaar het stoeltje over van Lewis Hamilton en wist onlangs de Grand Prix van België op Spa-Francorchamps te winnen. Daarmee verstevigde hij zijn positie aan de top van het wereldkampioenschap. Die prestaties zijn ook in Maranello niet onopgemerkt gebleven. Ferrari is al jaren op zoek naar een succesvolle Italiaanse coureur en ziet in Antonelli mogelijk de ideale kandidaat. Toch reageert Wolff koeltjes op de geruchten over interesse vanuit Italië. "Dat weten we", laat de Oostenrijker weten.

Te laat ingegrepen door Ferrari

De band tussen Antonelli en Mercedes gaat al jaren terug. De Italiaan werd in april 2019 opgenomen in het Mercedes Junior Programma en doorliep daarna razendsnel de verschillende opstapklassen richting de Formule 1. Volgens Wolff is die langdurige samenwerking precies de reden waarom Mercedes de talentvolle coureur niet zomaar laat gaan. "Kimi rijdt al sinds zijn elfde voor Mercedes. Ferrari had dit zes of zeven jaar geleden al moeten regelen, in plaats van nu pas te beseffen dat ze een goede Italiaanse coureur hebben", aldus Wolff.

Toch begrijpt de Mercedes-teambaas waarom Ferrari interesse heeft in Antonelli. De Italiaanse renstal wacht namelijk al lange tijd op een nieuwe Italiaanse ster. Sinds Giancarlo Fisichella in 2009 heeft Ferrari geen landgenoot meer als vaste coureur gehad. Fisichella kwam destijds over van Force India om de geblesseerde Felipe Massa te vervangen. De Italiaan reed de laatste vijf races van dat seizoen, waarbij de Grand Prix van Abu Dhabi zijn laatste optreden voor Ferrari was.

Dat Ferrari graag een einde wil maken aan die lange periode zonder Italiaanse coureur, begrijpt Wolff dan ook. "Natuurlijk zullen ze er alles aan doen om een Italiaanse coureur binnen te halen", besluit de Oostenrijker. Mercedes heeft ondertussen een duidelijk plan: de huidige leider in het kampioenschap langer aan zich binden. De renstal wil het aflopende contract van Antonelli na dit seizoen dan ook verlengen.

Gerelateerd

Mercedes Ferrari Toto Wolff Kimi Antonelli

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Red Bull krijgt telefoontjes van coureurs die azen op stoeltje: "Max wordt ook door iedereen gebeld"

Red Bull krijgt telefoontjes van coureurs die azen op stoeltje: "Max wordt ook door iedereen gebeld"

  • Vandaag 12:38
  • 12
Red Bull-teambaas reageert na opvallende uitspraak Wolff: "Toto heeft gelijk"

Red Bull-teambaas reageert na opvallende uitspraak Wolff: "Toto heeft gelijk"

  • Vandaag 09:57
VIDEO | Wrijving bij Mercedes: Wolff onthult oorzaak terugval Russell | GPFans Special Video

VIDEO | Wrijving bij Mercedes: Wolff onthult oorzaak terugval Russell | GPFans Special

  • Gisteren 19:32
  • 1
Telemetrie wijst uit: Red Bull flink benadeeld door FIA ten opzichte van Mercedes

Telemetrie wijst uit: Red Bull flink benadeeld door FIA ten opzichte van Mercedes

  • 20 juli 2026 18:24
  • 15
'Antonelli is op 19-jarige leeftijd mentaal al verder dan Verstappen destijds was' Podcast

'Antonelli is op 19-jarige leeftijd mentaal al verder dan Verstappen destijds was'

  • 20 juli 2026 14:42
  • 15
Wolff vol zelfvertrouwen na overwinning: 'Wij hebben de krachtigste motor'

Wolff vol zelfvertrouwen na overwinning: 'Wij hebben de krachtigste motor'

  • 19 juli 2026 17:56
  • 8

Net binnen

17:51
Verstappen wordt in Hongarije opgewacht door grote groep fans in Hongarije
17:06
Aston Martin moet wachten in Hongarije: 'Nieuwe AMR26 nog niet gearriveerd'
15:33
Verstappen eerlijk over kattenkwaad op Spa: "Misschien krijg ik nu een boete"
14:59
'Horner opnieuw in verband gebracht met Aston Martin: rol Newey cruciaal'
14:26
Red Bull en Aston Martin moeten zich melden bij persconferentie voor GP Hongarije
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

TT Circuit Assen neemt besluit over F1-race, 'FIA beschermt Russell, maar niet Verstappen' | GPFans Recap Recap

TT Circuit Assen neemt besluit over F1-race, 'FIA beschermt Russell, maar niet Verstappen' | GPFans Recap

Gisteren 21:45 1
'Antonelli is mentaal verder dan Verstappen was bij zijn F1-debuut' | GPFans Raceteam Podcast

'Antonelli is mentaal verder dan Verstappen was bij zijn F1-debuut' | GPFans Raceteam

20 juli 2026 20:02
Telemetrie wijst uit: Red Bull flink benadeeld door FIA ten opzichte van Mercedes Data GP België

Telemetrie wijst uit: Red Bull flink benadeeld door FIA ten opzichte van Mercedes

20 juli 2026 18:24 15
Stella reageert gevat op transfergeruchten Verstappen: "Een fascinerende mogelijkheid" Max Verstappen

Stella reageert gevat op transfergeruchten Verstappen: "Een fascinerende mogelijkheid"

19 juli 2026 09:51
Ontdek het op Google Play
x