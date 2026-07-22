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Credit for photo: Red Bull Content Pool

Red Bull-teambaas reageert na opvallende uitspraak Wolff: "Toto heeft gelijk"

Credit for photo: Red Bull Content Pool — Foto: © Red Bull Content Pool

Red Bull-teambaas reageert na opvallende uitspraak Wolff: "Toto heeft gelijk"

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.
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Laurent Mekies is het met zijn collega Toto Wolff volkomen eens met de stelling dat Mercedes momenteel over de krachtigste motor van het veld beschikt. De uitspraak van de Mercedes-teambaas is opmerkelijk te noemen, aangezien de FIA juist de krachtbron van Red Bull Ford als de officiële benchmark heeft aangewezen. Vanwege deze reglementaire status mogen de Zilverpijlen extra motorupgrades doorvoeren, terwijl het team van Mekies die mogelijkheid niet krijgt.

De discussie over het motorvermogen laaide op na de F1 Grand Prix van België, waar George Russell uitviel na een aanvaring met de Ferrari van Lewis Hamilton. Russell was niet boos op de touché van zijn ex-teamgenoot, maar juist woest op Mercedes dat hij zich überhaupt in die positie bevond door batterijproblemen. Wolff nam de schuld voor dat incident op zich en zei: "We hadden een probleem met alle Mercedes-motoren waardoor we vermogen tekortkwamen op het rechte stuk en dat nekte hem zwaar, het is honderd procent onze fout. We doen ons best als team, we hebben de krachtigste krachtbron, we hebben een sterke auto die kan winnen, iedereen geeft zijn maximum om de fouten te minimaliseren en toch kan het gebeuren."

Mekies eens met Wolff over Mercedes-power unit

Voor Red Bull Racing, dat momenteel een moeizaam seizoen kent en de vierde plek in de WK-stand bezet, klinken de woorden van de concurrentie bekend in de oren. Mekies, die sinds vorig jaar de leiding heeft over de renstal uit Milton Keynes, sluit zich na de race op Spa-Francorchamps volledig aan bij de lezing van zijn collega. "Toto heeft gelijk. Ik denk ook dat zij de krachtigste krachtbron hebben", reageert de teambaas van Max Verstappen en Isack Hadjar bij Sky Sports F1. Volgens hem was het verschil in snelheid in de Ardennen overduidelijk. "En ze hadden dit weekend zeker weer een aanzienlijk voordeel op het rechte stuk."

© Red Bull Content Pool
© Red Bull Content Pool

Contrast met officiële benchmark van de FIA

De uitspraken van beide teambazen staan in schril contrast met de officiële lezing van de autosportbond. Binnen het nieuwe ADUO-systeem, dat de prestatieverschillen tussen fabrikanten moet verkleinen, is de verbrandingsmotor van Red Bull Powertrains namelijk aangemerkt als de snelste van de grid. Omdat Mercedes op papier een achterstand van twee tot vier procent heeft, krijgt de leider in het kampioenschap een extra upgrade-token toegewezen. Mekies wijst erop dat het voordeel van de concurrentie in de praktijk niet nieuw is. "Maar het is niet het eerste weekend. Ze hebben de meeste weekenden een voordeel op het rechte stuk. En dit weekend iets meer vanwege de baangevoeligheid. Dus we zullen zien wat er gebeurt. De tweede [ADUO-]periode sluit namelijk over een week in Boedapest."

Geloof jij dat Mercedes op dit moment daadwerkelijk de sterkste motor van het veld heeft?

22 stemmen

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