Volgens Laurent Mekies, teambaas van Red Bull, ligt de volledige focus van de renstal op het verbeteren van de auto, ondanks de aanhoudende speculaties over een mogelijk vertrek van Max Verstappen. De Fransman benadrukt dat het team zich niet laat afleiden door de ontsnappingsclausule in het contract van de viervoudig wereldkampioen. Dat laat hij weten in gesprek met het Duitse BILD.

Hoewel de 28-jarige coureur een verbintenis heeft tot en met 2028, kan hij naar verluidt een exitclausule activeren. Deze clausule zou de Nederlander het recht geven om zijn contract vroegtijdig te beëindigen als hij bij het ingaan van de zomerstop niet in de top twee van het wereldkampioenschap staat. Met een huidige zevende plaats in de WK-stand en nog slechts één race te gaan voor de pauze, is het voor Verstappen onmogelijk geworden om aan die voorwaarde te voldoen. De tegenvallende prestaties van de RB22 hebben ertoe geleid dat de Oostenrijkse renstal dit seizoen herhaaldelijk in het openbaar is bekritiseerd door zijn eerste coureur.

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Focus op prestaties

Mekies, die tevens de rol van CEO vervult bij de renstal uit Milton Keynes, reageert nuchter op de situatie rondom de clausule. "Een afspraak is een afspraak, en een contract is een contract. We kunnen niets aan de situatie veranderen en concentreren ons erop om de auto sneller te maken", aldus de teambaas. Hij benadrukt dat de relatie met de stercoureur nog altijd uitstekend is. "We hebben regelmatig gesprekken met Max. Hij geeft ons een goed gevoel door de manier waarop hij bij het project betrokken is en zich volledig inzet. Daar is niets aan veranderd. Ik begrijp Max: hij wil winnen", vervolgt Mekies. "Daarom is hij actief in deze sport, maar dat geldt net zo goed voor ons. Daarvoor heeft hij een snelle auto nodig", legt hij uit.

Emoties en achtergrondruis

Dat Verstappen zijn onvrede over de huidige gang van zaken soms duidelijk laat blijken, is volgens de Fransman geen enkel probleem. "Emoties horen bij deze sport. We zijn net zo gefrustreerd als Max als we een slechte race hebben gehad. Ik houd van die emoties, maar we mogen ons er niet door laten leiden. Onze focus ligt op het racen. Want als we een snelle auto hebben, verdwijnen alle randzaken", verklaart de teambaas.

Ondanks de speculaties over een mogelijk vertrek, ziet Mekies dat de werkethiek van de coureur onverminderd hoog blijft. "We proberen ons niet bezig te houden met alles wat er om ons heen gebeurt. Ik denk dat dit een soort achtergrondruis veroorzaakt die ons eigenlijk niet zou moeten afleiden. En ook Max blijft niet twee weken boos; drie dagen na de race in Silverstone zat hij alweer in de simulator in Milton Keynes. Maar nogmaals: als we een snelle auto hebben, is er ook geen ruis meer. Het ligt aan ons", besluit Mekies.

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