Volgens voormalig Formule 1-coureur Riccardo Patrese gooit George Russell zijn eigen ruiten in door te veel naar excuses te zoeken. De Italiaan stelt dat de Mercedes-coureur in een negatieve spiraal zit en te veel klaagt, wat zijn prestaties op de baan direct negatief beïnvloedt. Dat laat de inmiddels 72-jarige analist weten in gesprek met Compare.bet.

Hoewel het seizoen voor Russell nog sterk begon met een overwinning in Australië, staat de coureur momenteel onder zware druk. Na zijn uitvalbeurt tijdens de recente Grand Prix van België is de Brit in het wereldkampioenschap gezakt naar de derde plaats met 154 punten. Ondertussen leidt zijn jonge teamgenoot Andrea Kimi Antonelli de titelstrijd met 204 punten en zes overwinningen, wat de verhoudingen binnen de Duitse renstal op scherp heeft gezet.

Artikel gaat verder onder video

Verschil in mentaliteit

Patrese benadrukt dat de huidige instelling van Russell hem weerhoudt van succes. De oud-coureur ziet een rijder die worstelt met zijn eigen verwachtingen. "George Russell is in een stemming beland waarin hij denkt dat alles tegen hem zit", stelt Patrese. "Maar dat maakt zijn prestaties alleen maar slechter. Wanneer je in deze gemoedstoestand wegzakt en denkt dat alles tegen je is, presteer je automatisch onder je kunnen. Als hij zijn moraal zou verbeteren, kan hij waarschijnlijk ook sneller gaan. Maar hij denkt altijd dat er iets tegen hem is. Hij probeert altijd excuses te zoeken en dat is niet de instelling die je moet hebben als je voor het kampioenschap wilt vechten", aldus de analist.

Volgens Patrese beschikt de Brit wel degelijk over het juiste materiaal, maar wordt het contrast met de WK-leider te groot. "Zijn humeur komt waarschijnlijk door Kimi, die zich precies het tegenovergestelde voelt, in de wolken is en van zichzelf denkt dat hij onverslaanbaar is. We hebben dus deze twee verschillende posities en dat maakt de kloof tussen de twee coureurs nog groter", verklaart hij.

Naast de situatie bij Mercedes trekt Patrese ook een parallel met Ferrari-coureur Charles Leclerc. Leclerc uitte eerder dit seizoen felle kritiek op zijn team, onder meer door de remmen na zijn crash in Monaco als gevaarlijk te bestempelen en te klagen over hydraulische problemen in Spanje. Die publiekelijke frustraties vallen verkeerd bij de Italiaanse oud-coureur, die wijst naar de invloed van Lewis Hamilton. Hamilton staat momenteel tweede in de WK-stand namens Ferrari. "Lewis wist hoe een winnend team zich moest gedragen", legt Patrese uit.

De houding van de Ferrari-rijder vertoont volgens de analist veel gelijkenissen met de situatie bij Mercedes. "Het is vreemd dat Leclerc een paar races geleden aan het klagen was, op dezelfde manier als Russell nu doet. Hij zei dat het bij Ferrari alleen maar om Lewis draaide. Coureurs zijn soms zo. Als ze zien dat het niet goed gaat, denken ze dat de hele wereld tegen hen is en daardoor doen ze domme dingen", merkt hij op. Patrese sluit af met een duidelijk advies. "Leclerc probeerde dingen te rechtvaardigen met een deel van zijn kritiek, zoals op de remmen. Soms is het beter om te zwijgen dan om excuses te zoeken", luidt zijn conclusie.

Gerelateerd