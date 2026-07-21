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Credit for photo: IMAGO x British F4 x GPFANS

Verstappen neemt McLaren-talent onder zijn hoede: "Dit doe ik niet snel" | GPFans Raceteam

Verstappen neemt McLaren-talent onder zijn hoede: "Dit doe ik niet snel" | GPFans Raceteam

Jan Bolscher
Senior Editor en Formule 1-verslaggever
Geaccrediteerde sportjournalist, doet verslag vanuit de Formule 1-paddock sinds 2019
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Max Verstappen kondigde in België aan een jong nieuw talent onder zijn vleugels te nemen. Het wordt besproken in de nieuwe aflevering van GPFans Raceteam.

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