Volgens Formule 1-analist Peter Windsor heeft Max Verstappen een uitzonderlijke prestatie geleverd door tijdens de Grand Prix van België als derde te eindigen. De 74-jarige Brit stelt dat de Red Bull Racing-coureur dit resultaat volledig aan zijn eigen talent te danken heeft, aangezien de RB22 momenteel flink tekortkomt ten opzichte van de concurrentie. Dat laat de voormalig teammanager weten in een video op het YouTube-kanaal van Cameron CC.

Hoewel de viervoudig wereldkampioen momenteel een moeizaam seizoen doormaakt onder de nieuwe reglementen en op de zevende plaats in het kampioenschap staat, wist hij in de Ardennen toch een bokaal te veroveren. Windsor geeft toe dat hij vooraf geen rekening had gehouden met een podiumplaats voor de 28-jarige coureur. "De auto laat in de helft van de races nog steeds redelijk veelbelovende dingen zien en dan krijgen ze hem aan het werk. Uiteindelijk finishte hij wel als derde, terwijl Charles Leclerc het voordeel van de Virtual Safety Car had", aldus de analist. De Brit zag dat de Nederlander flink moest vechten met zijn materiaal. "De auto gedroeg zich bijna de hele race verschrikkelijk met het slechte terugschakelen en toch kon hij nog derde finishen. Dat is niet verkeerd, toch? Stel je eens voor wat Max met een redelijke auto zou kunnen doen", roept hij verrast uit.

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Daarnaast wijst Windsor op een specifieke handicap waarmee Red Bull in België kampte. Na een probleem een race eerder in Silverstone had het team geen kleinere achtervleugel meer beschikbaar, waardoor er werd gekozen voor een basismodel dat veel tijd kostte op de rechte stukken. "Vergeet niet dat Red Bull dezelfde route bewandelde met de achtervleugel als Ferrari. Na het probleem in Silverstone stapten ze over op de andere vleugel, waar ze geen kleinere versie van hadden. Dat was een probleem voor Red Bull", legt Windsor uit. "Die vleugel was een basismodel en niet erg snel op de rechte stukken en toch eindigde Max nog op het podium. Nee, hij won de race niet, maar hij reed wel een goede ronde in de kwalificatie en hij finishte wel als derde".

Fabelachtige Verstappen maakt indruk

Ondanks het tijdverlies, dat geschat wordt op minimaal een tiende per ronde, wist de nummer zeven uit het kampioenschap concurrenten als Oscar Piastri en Lewis Hamilton achter zich te houden. Dit duo profiteerde nog wel van een goedkopere pitstop tijdens de Virtual Safety Car, maar kon de Red Bull-kopman niet passeren. "Ik stond ervan versteld dat hij kon wegrijden bij Piastri en dat hij Piastri en Lewis Hamilton versloeg. Ik was echt stomverbaasd", geeft de commentator aan. Dat het bandenmanagement op orde was, bleek ook uit de race van teamgenoot Isack Hadjar, die 42 van de 44 ronden op één set harde banden reed en zijn stint afsloot met een persoonlijk snelste tijd.

Uiteindelijk kwam Verstappen slechts elf seconden na Mercedes-coureur en kampioenschapsleider Kimi Antonelli over de streep. Voor Windsor is het duidelijk wie de absolute uitblinker van de wedstrijd was. "Max zat ook niet zo ver achter Kimi, terwijl hij een verschrikkelijke auto had, vergeleken met de Mercedes. De Red Bull was geen goede auto en hij deed gewoon vooraan mee", concludeert hij. "Het laat zien hoe goed Max nog altijd is. Ik weet dat Kimi niet alles uit zijn eigen snelheid haalde, maar Max reed fabelachtig goed. Hij was voor mij de driver of the day".

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