Stella reageert gevat op transfergeruchten Verstappen: "Een fascinerende mogelijkheid"
Stella reageert gevat op transfergeruchten Verstappen: "Een fascinerende mogelijkheid"Maak ons je Google-favoriet
Teambaas Andrea Stella noemt Max Verstappen een "fascinerende mogelijkheid" voor het Formule 1-team van McLaren, maar reageert vervolgens met een knipoog op de geruchten rondom de viervoudig wereldkampioen.
De toekomst van Verstappen in de Formule 1 is nog altijd onzeker. Tijdens het raceweekend in Spa liet de Limburger weten dat hij niets nieuws te melden heeft, maar wilde hij ook niet bevestigen dat hij volgend jaar nog voor Red Bull Racing rijdt. De geruchtenmolen blijft zodoende op volle toeren draaien. Een overstap is echter minder eenvoudig dan het lijkt. De opties zijn beperkt voor de 28-jarige coureur en daarnaast rijdt hij zijn volledige carrière al voor het kamp van Red Bull. Verstappen geniet hier tal van voordelen zoals de vrijheid om uitstapjes naar andere raceklasses te maken, en heeft daarnaast loyaliteit hoog in het vaandel staan. De voorkeur zal daarom zijn om te blijven waar hij zit, mits de formatie uit Milton Keynes op korte termijn stappen vooruit weet te zetten.
McLaren-teambaas Stella reageert op transfergeruchten Verstappen
Qua mogelijke transfers is volgens de media een overstap naar McLaren het meest voor de hand liggend, waarbij een ruildeal met Oscar Piastri een mogelijkheid zou zijn. Alhoewel McLaren qua performance momenteel niet beter presteert dan Red Bull Racing, werken er inmiddels wel verschillende voormalig Red Bull-kopstukken bij het team uit Woking. Daarnaast maakt Gianpiero Lambiase, de race-engineer en rechterhand van Verstappen, eind 2027 de overstap naar McLaren.
Na afloop van de kwalificatie in België wordt Stella gevraagd of er gesprekken met het team van Verstappen worden gevoerd: "Een viervoudig wereldkampioen is natuurlijk altijd een fascinerende mogelijkheid", klinkt het tegenover onder andere GPFans. "Maar dan moeten we eerst een derde auto introduceren. Om dat te regelen moet je niet bij mij zijn, maar op een hoger politiek niveau. Zodra dat mogelijk blijkt te zijn, kunnen we deze gesprekken voortzetten", klinkt het met een knipoog.
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Verstappen houdt kritiek voor zich na kwalificatie: "Straks schiet iemand me nog neer"
- Gisteren 17:52
- 13
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Stella reageert gevat op transfergeruchten Verstappen: "Een fascinerende mogelijkheid"
Antonelli troeft Verstappen na weergaloze slipstream Hadjar af en pakt pole op Spa
Button waarschuwt Verstappen: "Anders is ineens je carrière voorbij"
Verstappen derde in laatste vrije training België, Hamilton crasht in slotseconden
Net binnen
Sainz haalt uit naar huidige F1-wagens op Spa: "Dit had nooit mogen gebeuren"
- 3 minuten geleden
VIDEO | Max Verstappen houdt zich in: "Straks schiet iemand me nog neer" | GPFans Race Day
- 24 minuten geleden
Antonelli houdt rekening met Verstappen bij de start: "Anders zou Max, Max niet zijn"
- 40 minuten geleden
Hadjar grapt over beloning na tow voor Verstappen: "Hoop het wel, doe maar in geld"
- 1 uur geleden
Van Hoepen zorgt voor code rood door flinke crash: "Neeeee!" | F1 Shorts
- 1 uur geleden
- 46
Spa-Francorchamps weigert op te geven: "Een vaste plek op de kalender"
- 1 uur geleden
- 1
Veel gelezen
Strafpunten F1: Bearman eindelijk niet meer in de buurt van schorsing na Britse GP
- 10 juli
Verstappen naar McLaren is meer dan logisch: Red Bull is niet meer wat het ooit was
- 8 juli
Verstappen neemt vijftienjarig McLaren-talent onder zijn hoede: "De pure snelheid is er al"
- 17 juli
'Transfer Verstappen in afrondende fase', FIA doet onderzoek naar RB22 | GPFans Recap
- 8 juli
'Red Bull wacht op antwoord, kamp-Verstappen stelt beslissing uit'
- 1 juli
Hadjar vol lof over P2 Verstappen: "Erg indrukwekkend"
- 29 juni