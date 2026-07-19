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Credit for photo: Red Bull Content Pool

Stella reageert gevat op transfergeruchten Verstappen: "Een fascinerende mogelijkheid"

Credit for photo: Red Bull Content Pool — Foto: © IMAGO

Stella reageert gevat op transfergeruchten Verstappen: "Een fascinerende mogelijkheid"

Jan Bolscher
Senior Editor en Formule 1-verslaggever
Geaccrediteerde sportjournalist, doet verslag vanuit de Formule 1-paddock sinds 2019
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Teambaas Andrea Stella noemt Max Verstappen een "fascinerende mogelijkheid" voor het Formule 1-team van McLaren, maar reageert vervolgens met een knipoog op de geruchten rondom de viervoudig wereldkampioen.

De toekomst van Verstappen in de Formule 1 is nog altijd onzeker. Tijdens het raceweekend in Spa liet de Limburger weten dat hij niets nieuws te melden heeft, maar wilde hij ook niet bevestigen dat hij volgend jaar nog voor Red Bull Racing rijdt. De geruchtenmolen blijft zodoende op volle toeren draaien. Een overstap is echter minder eenvoudig dan het lijkt. De opties zijn beperkt voor de 28-jarige coureur en daarnaast rijdt hij zijn volledige carrière al voor het kamp van Red Bull. Verstappen geniet hier tal van voordelen zoals de vrijheid om uitstapjes naar andere raceklasses te maken, en heeft daarnaast loyaliteit hoog in het vaandel staan. De voorkeur zal daarom zijn om te blijven waar hij zit, mits de formatie uit Milton Keynes op korte termijn stappen vooruit weet te zetten.

McLaren-teambaas Stella reageert op transfergeruchten Verstappen

Qua mogelijke transfers is volgens de media een overstap naar McLaren het meest voor de hand liggend, waarbij een ruildeal met Oscar Piastri een mogelijkheid zou zijn. Alhoewel McLaren qua performance momenteel niet beter presteert dan Red Bull Racing, werken er inmiddels wel verschillende voormalig Red Bull-kopstukken bij het team uit Woking. Daarnaast maakt Gianpiero Lambiase, de race-engineer en rechterhand van Verstappen, eind 2027 de overstap naar McLaren.

Na afloop van de kwalificatie in België wordt Stella gevraagd of er gesprekken met het team van Verstappen worden gevoerd: "Een viervoudig wereldkampioen is natuurlijk altijd een fascinerende mogelijkheid", klinkt het tegenover onder andere GPFans. "Maar dan moeten we eerst een derde auto introduceren. Om dat te regelen moet je niet bij mij zijn, maar op een hoger politiek niveau. Zodra dat mogelijk blijkt te zijn, kunnen we deze gesprekken voortzetten", klinkt het met een knipoog.

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