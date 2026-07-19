close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Russell, Verstappen, socials

Russell verwacht "het nodige ellebogenwerk" van Verstappen in België

Russell, Verstappen, socials — Foto: © IMAGO
6 reacties

Russell verwacht "het nodige ellebogenwerk" van Verstappen in België

Jan Bolscher
Senior Editor en Formule 1-verslaggever
Geaccrediteerde sportjournalist, doet verslag vanuit de Formule 1-paddock sinds 2019
 Google Maak ons je Google-favoriet

George Russell hoopt vanaf de derde startplaats naar voren te kunnen komen in de Grand Prix van België, maar verwacht het nodige ellebogenwerk van de op P2 vertrekkende Max Verstappen.

Russell kwam in de kwalificatie op Spa ruim een halve seconde te kort ten opzichte van teammaat Kimi Antonelli en kwalificeerde zich als vierde. Door de gridstraf van Lando Norris schuift de Mercedes-coureur naar P3. De Brit liet na afloop van de kwalificatie aan onder andere GPFans weten dat er een probleem is met zijn auto, waardoor hij op de rechte stukken enorm veel verliest ten opzichte van zijn Italiaanse teammaat: "Het had nog erger gekund. Vandaag verloor ik vier tiende. Gister was het nog acht tiende", klonk het.

Russell verwacht ellenbogenwerk van Verstappen

Russell hoopt in de race verder naar voren te kunnen komen, maar weet dat hij een uitdaging aan Verstappen zal krijgen: "De derde plek is hier een uitstekende startpositie", klinkt het tijdens de Drivers Parade. "Het rechte stuk door Eau Rouge naar bocht vijf is heel lang. De moeilijkheden die we gisteren in de kwalificatie hebben gehad, zullen nu helaas niet beter zijn. We kijken of we dat in Boedapest kunnen veranderen."

Hij vervolgt: "Ik ga alles geven en dan zien we wel wat haalbaar is. Max oogt behoorlijk snel op de rechte stukken. Je weet dat hij zijn ellebogen zal gebruiken in het begin van de race. De eerste vijftig meter na de start worden heel belangrijk. Daarna zien we wel verder, maar het zal net als in Silverstone een spannende race worden tussen ons."

Gerelateerd

Max Verstappen George Russell

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Verstappen krijgt vraag hoeveel Belg er nog in hem zit: "Het is 50/50"

Verstappen krijgt vraag hoeveel Belg er nog in hem zit: "Het is 50/50"

  • Vandaag 08:02
  • 16
De definitieve startopstelling voor F1-race België na gridstraffen Red Bull en McLaren

De definitieve startopstelling voor F1-race België na gridstraffen Red Bull en McLaren

  • 1 uur geleden
Russell baalt van 'mysterieus' probleem met W17: "Het is niet mijn rijstijl"

Russell baalt van 'mysterieus' probleem met W17: "Het is niet mijn rijstijl"

  • Vandaag 09:21
  • 3
Verstappen onthult over slipstream Hadjar: "Ik heb nergens om gevraagd"

Verstappen onthult over slipstream Hadjar: "Ik heb nergens om gevraagd"

  • Gisteren 19:46
  • 9
Wolff tast in het duister na P4 Russell: 'Hij verliest veel tijd'

Wolff tast in het duister na P4 Russell: 'Hij verliest veel tijd'

  • Gisteren 18:52
  • 7
Verstappen houdt kritiek voor zich na kwalificatie: "Straks schiet iemand me nog neer"

Verstappen houdt kritiek voor zich na kwalificatie: "Straks schiet iemand me nog neer"

  • Gisteren 17:52
  • 13

Net binnen

14:45
Verstappen rekent op zware race op Spa: 'Zal gevecht worden om ze achter me te houden'
14:16
Live
LIVE | GP België: Antonelli leidt, Verstappen haalt Leclerc in voor P2
14:01
De definitieve startopstelling voor F1-race België na gridstraffen Red Bull en McLaren
13:48
'Red Bull wijst overnamebod van drie miljard dollar op Racing Bulls af'
13:32
Verstappen-AMG herstelt zich van crash met pole voor Race 2 'dankzij onderbroek van Max'
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Stella reageert gevat op transfergeruchten Verstappen: "Een fascinerende mogelijkheid" Max Verstappen

Stella reageert gevat op transfergeruchten Verstappen: "Een fascinerende mogelijkheid"

Vandaag 09:51
Antonelli troeft Verstappen na weergaloze slipstream Hadjar af en pakt pole op Spa Samenvatting kwalificatie

Antonelli troeft Verstappen na weergaloze slipstream Hadjar af en pakt pole op Spa

Gisteren 17:11
Button waarschuwt Verstappen: "Anders is ineens je carrière voorbij" Max Verstappen

Button waarschuwt Verstappen: "Anders is ineens je carrière voorbij"

Gisteren 15:49
Verstappen derde in laatste vrije training België, Hamilton crasht in slotseconden Samenvatting VT3

Verstappen derde in laatste vrije training België, Hamilton crasht in slotseconden

Gisteren 13:30
Ontdek het op Google Play
x