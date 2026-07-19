Russell verwacht "het nodige ellebogenwerk" van Verstappen in België
Russell verwacht "het nodige ellebogenwerk" van Verstappen in BelgiëMaak ons je Google-favoriet
George Russell hoopt vanaf de derde startplaats naar voren te kunnen komen in de Grand Prix van België, maar verwacht het nodige ellebogenwerk van de op P2 vertrekkende Max Verstappen.
Russell kwam in de kwalificatie op Spa ruim een halve seconde te kort ten opzichte van teammaat Kimi Antonelli en kwalificeerde zich als vierde. Door de gridstraf van Lando Norris schuift de Mercedes-coureur naar P3. De Brit liet na afloop van de kwalificatie aan onder andere GPFans weten dat er een probleem is met zijn auto, waardoor hij op de rechte stukken enorm veel verliest ten opzichte van zijn Italiaanse teammaat: "Het had nog erger gekund. Vandaag verloor ik vier tiende. Gister was het nog acht tiende", klonk het.
Russell verwacht ellenbogenwerk van Verstappen
Russell hoopt in de race verder naar voren te kunnen komen, maar weet dat hij een uitdaging aan Verstappen zal krijgen: "De derde plek is hier een uitstekende startpositie", klinkt het tijdens de Drivers Parade. "Het rechte stuk door Eau Rouge naar bocht vijf is heel lang. De moeilijkheden die we gisteren in de kwalificatie hebben gehad, zullen nu helaas niet beter zijn. We kijken of we dat in Boedapest kunnen veranderen."
Hij vervolgt: "Ik ga alles geven en dan zien we wel wat haalbaar is. Max oogt behoorlijk snel op de rechte stukken. Je weet dat hij zijn ellebogen zal gebruiken in het begin van de race. De eerste vijftig meter na de start worden heel belangrijk. Daarna zien we wel verder, maar het zal net als in Silverstone een spannende race worden tussen ons."
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