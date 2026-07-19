Russell oneens met straf voor Hamilton na crash, wijst naar F1 Mercedes | GPFans Race Day

Kimi Antonelli pakte de overwinning in Spa na een sterke race vanaf poleposition, voor Charles Leclerc en Max Verstappen. George Russell viel uit en gaf na afloop Mercedes de schuld van zijn technische problemen. Verder maakten Hadjar, Bortoleto en Lindblad indruk in het middenveld, terwijl Verstappen tevreden was over zijn weekend, maar kritisch bleef op de prestaties van de harde band en voorzichtig vooruitkeek naar Hongarije.

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