Kimi Antonelli heeft zijn leiding in de strijd om de wereldtitel verder verstevigd na zijn overwinning tijdens de Grand Prix van België. De Italiaanse Mercedes-coureur kwam gisteren als eerste over de streep op Spa-Francorchamps en bracht zijn puntentotaal daarmee op 204. Dit is de stand richting Hongarije.

De tweede plek in de tussenstand is nu in handen van Lewis Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen verzamelde tot dusver 159 punten in zijn eerste seizoen voor Ferrari. Hamilton eindigde in de Ardennen als vierde, wat genoeg was om Russell te passeren op de ranglijst. Zijn teamgenoot Charles Leclerc mocht als nummer twee mee naar het podium en bezet momenteel de vierde plaats in het klassement met 126 punten. Daarachter volgen de McLaren-rijders Lando Norris en Oscar Piastri met respectievelijk 103 en 92 punten. Norris schreef gisteren ook nog een extra punt bij voor de snelste raceronde.

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Verstappen klimt nog niks

Voor Max Verstappen bracht het raceweekend in België een opsteker in een tot nu toe moeizaam verlopen seizoen. De kopman van Red Bull Racing kwam als derde over de finish, wat zijn eerste podiumplaats betekende sinds de race in Oostenrijk. De Nederlander voegde vijftien punten toe aan zijn totaal en staat - nog altijd - zevende in de WK-stand met 91 punten. Zijn teamgenoot Isack Hadjar passeerde de eindstreep als zesde en bezet de achtste positie in het kampioenschap met 60 punten.

Mercedes nog groot gat

De top tien van het rijderskampioenschap wordt gecompleteerd door Pierre Gasly en Liam Lawson. De Alpine-coureur staat negende met 42 punten, op de voet gevolgd door de coureur van de Racing Bulls met 39 punten. Bij de constructeurs is het Mercedes dat nog altijd aan kop gaat met een totaal van 358 punten. Ferrari liep in België weliswaar iets in door dertig punten te scoren tegenover de vijfentwintig van Mercedes, maar het gat tussen de twee teams is nog altijd aanzienlijk. McLaren en Red Bull Racing volgen op de derde en vierde plaats in de strijd om de constructeurstitel.

Stand Formule 1 na de GP van België

1. Kimi Antonelli (Mercedes): 204 punten

2. Lewis Hamilton (Ferrari): 159 punten

3. George Russell (Mercedes): 154 punten

4. Charles Leclerc (Ferrari): 126 punten

5. Lando Norris (McLaren): 103 punten

6. Oscar Piastri: 92 punten

7. Max Verstappen (Red Bull Racing): 91 punten

8. Isack Hadjar (Red Bull Racing): 60 punten

9. Pierre Gasly (Alpine): 42 punten

10. Liam Lawson (Racing Bulls): 39 punten

11. Arvid Lindblad (Racing Bulls): 22 punten

12. Franco Colapinto (Alpine) 19 punten

13. Oliver Bearman (Haas): 18 punten

14. Gabriel Bortoleto (Audi) 10 punten

15. Carlos Sainz (Williams): 6 punten

16. Alexander Albon (Williams): 5 punten

17. Esteban Ocon (Haas): 3 punten

18. Fernando Alonso (Aston Martin): 1 punt

19. Nico Hülkenberg (Audi): 0 punten

20. Valtteri Bottas (Cadillac): 0 punten

21. Sergio Pérez (Cadillac): 0 punten

22. Lance Stroll (Aston Martin): 0 punten

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