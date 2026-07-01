'Red Bull wacht op antwoord, kamp-Verstappen stelt beslissing uit'
'Red Bull wacht op antwoord, kamp-Verstappen stelt beslissing uit'Maak ons je Google-favoriet
Tijdens het Formule 1-weekend in Oostenrijk was de gehele leiding van Red Bull aanwezig tijdens het Grand Prix-weekend. Nextgen-Auto meldt dat daar een nieuwe poging is gedaan door CEO Oliver Mintzlaff om Max Verstappen te overtuigen om bij het team te blijven.
De afgelopen weken gaat het opnieuw veelvuldig over de toekomst van Verstappen. De Nederlander is nog altijd tot 2028 in dienst bij Red Bull en kan tussentijds vertrekken als de exitclausule wordt gelicht. Die zou geactiveerd kunnen worden als Verstappen tijdens de zomerstop buiten de top twee van het kampioenschap staat. De Nederlander bezet momenteel P7.
Competitiviteit Red Bull
Het nieuwe pakket van Red Bull debuteerde op de Red Bull Ring en Verstappen kon, zo vertelde hij, eindelijk weer eens pushen. Ook manager Raymond Vermeulen heeft zich de afgelopen weken laten horen. Hij stelde dat de Nederlander in principe loyaal wil blijven aan Red Bull, maar dat er wel mogelijkheden moeten zijn om te winnen. Daarnaast is Verstappen volgens hem niet geboren om in het middenveld rond te rijden.
'Red Bull wil opheldering'
Tijdens het weekend in Oostenrijk heeft Red Bull de druk opgevoerd bij Verstappen om hem te overtuigen bij het team te blijven, nu er diverse geruchten zijn over een mogelijk avontuur bij McLaren. Vermeulen is volgens het medium afgelopen weekend diverse keren in overleg geweest met aandeelhouder Mark Mateschitz om de koers van het team te bespreken. Daarnaast zou CEO Mintzlaff een poging hebben gedaan bij Verstappen zelf om hem te overtuigen te blijven. Toch zou kamp-Verstappen het voorlopig willen afwachten en nog geen beslissing willen nemen. Daarnaast zou het plan van Red Bull om de exitclausule af te kopen zijn afgewezen.
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Motorprobleem Verstappen Racing in Spa 24h lijkt consequentie van opmerkelijke crash
McLaren gooit deur dicht voor Verstappen: 'Vleiend, maar we zijn niet op de markt'
Verstappen sluit titelgevecht niet uit: "Maar er speelt meer dan jullie weten"
Verstappen onthult: 'Had problemen met de auto in het tweede deel van de race'
Net binnen
Viaplay verdwijnt uit Nederland: Formule 1 voortaan te zien bij Videoland
- 1 uur geleden
- 23
'Aston Martin neemt nog voor het einde van het seizoen afscheid van Cowell'
- 22 minuten geleden
'Red Bull wacht op antwoord, kamp-Verstappen stelt beslissing uit'
- 1 uur geleden
VIDEO | McLaren laat van zich horen na Verstappen-geruchten | GPFans Recap
- 2 uur geleden
'Red Bull Ford beschikt over grootste turbo: voordeel op hooggelegen circuits'
- 3 uur geleden
Cadillac verrast en onthult speciale kleurstelling voor raceweekend in Silverstone | F1 Shorts
- 3 uur geleden
- 46
Veel gelezen
Strafpunten F1: Antonelli en meer zien FIA-punten vervallen richting Britse Grand Prix
- Gisteren 16:41
FIA grijpt in vanwege extreme weersomstandigheden in Oostenrijk
- 25 juni
Norris spreekt al van Formule 1-pensioen: "Ik wil kinderen en wil hier weg"
- 22 juni
Hamilton haalt uit: "Er is een reden dat ik zeven wereldkampioenschappen heb"
- 15 juni
Hadjar vol lof over P2 Verstappen: "Erg indrukwekkend"
- 29 juni
Verstappen verkozen tot Driver Of The Day na tweede plaats in Oostenrijk
- 28 juni