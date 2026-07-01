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Raymond Vermeulen, Jos Verstappen, Max Verstappen, generic, Monaco GP, 2026

'Red Bull wacht op antwoord, kamp-Verstappen stelt beslissing uit'

Raymond Vermeulen, Jos Verstappen, Max Verstappen, generic, Monaco GP, 2026 — Foto: © IMAGO

'Red Bull wacht op antwoord, kamp-Verstappen stelt beslissing uit'

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur
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Tijdens het Formule 1-weekend in Oostenrijk was de gehele leiding van Red Bull aanwezig tijdens het Grand Prix-weekend. Nextgen-Auto meldt dat daar een nieuwe poging is gedaan door CEO Oliver Mintzlaff om Max Verstappen te overtuigen om bij het team te blijven.

De afgelopen weken gaat het opnieuw veelvuldig over de toekomst van Verstappen. De Nederlander is nog altijd tot 2028 in dienst bij Red Bull en kan tussentijds vertrekken als de exitclausule wordt gelicht. Die zou geactiveerd kunnen worden als Verstappen tijdens de zomerstop buiten de top twee van het kampioenschap staat. De Nederlander bezet momenteel P7.

Competitiviteit Red Bull

Het nieuwe pakket van Red Bull debuteerde op de Red Bull Ring en Verstappen kon, zo vertelde hij, eindelijk weer eens pushen. Ook manager Raymond Vermeulen heeft zich de afgelopen weken laten horen. Hij stelde dat de Nederlander in principe loyaal wil blijven aan Red Bull, maar dat er wel mogelijkheden moeten zijn om te winnen. Daarnaast is Verstappen volgens hem niet geboren om in het middenveld rond te rijden.

'Red Bull wil opheldering'

Tijdens het weekend in Oostenrijk heeft Red Bull de druk opgevoerd bij Verstappen om hem te overtuigen bij het team te blijven, nu er diverse geruchten zijn over een mogelijk avontuur bij McLaren. Vermeulen is volgens het medium afgelopen weekend diverse keren in overleg geweest met aandeelhouder Mark Mateschitz om de koers van het team te bespreken. Daarnaast zou CEO Mintzlaff een poging hebben gedaan bij Verstappen zelf om hem te overtuigen te blijven. Toch zou kamp-Verstappen het voorlopig willen afwachten en nog geen beslissing willen nemen. Daarnaast zou het plan van Red Bull om de exitclausule af te kopen zijn afgewezen.

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Max Verstappen Red Bull Racing Raymond Vermeulen Oliver Mintzlaff Mark Mateschitz

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