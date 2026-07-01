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VIDEO | McLaren laat van zich horen na Verstappen-geruchten | GPFans Recap

VIDEO | McLaren laat van zich horen na Verstappen-geruchten | GPFans Recap

Famke Stevering
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Zak Brown heeft aangegeven dat McLaren geen enkele intentie heeft om de huidige rijdersbezetting te wijzigen, ondanks de aanhoudende geruchten over een mogelijke overstap van Max Verstappen. De CEO benadrukt dat de renstal zeer tevreden is over de prestaties van Lando Norris en Oscar Piastri.

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