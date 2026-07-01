Het Grand Prix-weekend in Groot-Brittannië staat voor de deur. Het is een weekend waarin, spreekwoordelijk, de Formule 1 weer thuiskomt en dat gaat allemaal gebeuren op Circuit Silverstone. De FIA organiseert op donderdag dan ook het persmoment en heeft onthuld wie zich mag melden voor het praatje met de pers.

Na de race in Oostenrijk is Kimi Antonelli nog altijd de klassementsleider met 171 punten. George Russell is door zijn zege op de Red Bull Ring opgeschoven naar P2, op 40 punten achterstand. Lewis Hamilton heeft er momenteel 125 op P3 en regerend kampioen Lando Norris heeft P5 in handen met 79 punten, achter teamgenoot Oscar Piastri.

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Persconferentie Grand Prix van Groot-Brittannië

Donderdag 2 juli om 14:30 uur Nederlandse tijd is het tijd voor de eerste groep om zich te melden bij de persconferentie. Daarin zitten Lance Stroll, Gabriel Bortoleto en Lando Norris. In de tweede groep die om 15:00 uur verschijnt zitten Valtteri Bottas, Lewis Hamilton en Arvid Lindblad.

Vrijdag 3 juli staat om 15:30 uur de persconferentie voor teambazen op de planning. Steve Nielsen van Alpine, Frédéric Vasseur van Ferrari en Zak Brown van McLaren zullen zich daar melden.

Donderdag 2 juli 14:30 uur Lance Stroll Aston Martin Gabriel Bortoleto Audi Lando Norris McLaren

Donderdag 2 juli 15:00 uur Valtteri Bottas Cadillac Lewis Hamilton Ferrari Arvid Lindblad Racing Bulls)

Vrijdag 3 juli 15:30 uur Steven Nielsen Alpine Frédéric Vasseur Ferrari Zak Brown McLaren

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