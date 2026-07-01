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Hamilton looking cheekily at Norris who is smiling, stood under the same umbrella in Ferrari and McLaren kit respectively

FIA onthult persconferentieschema voor Silverstone: Hamilton en Norris aan de beurt

Hamilton looking cheekily at Norris who is smiling, stood under the same umbrella in Ferrari and McLaren kit respectively — Foto: © IMAGO

FIA onthult persconferentieschema voor Silverstone: Hamilton en Norris aan de beurt

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur
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Het Grand Prix-weekend in Groot-Brittannië staat voor de deur. Het is een weekend waarin, spreekwoordelijk, de Formule 1 weer thuiskomt en dat gaat allemaal gebeuren op Circuit Silverstone. De FIA organiseert op donderdag dan ook het persmoment en heeft onthuld wie zich mag melden voor het praatje met de pers.

Na de race in Oostenrijk is Kimi Antonelli nog altijd de klassementsleider met 171 punten. George Russell is door zijn zege op de Red Bull Ring opgeschoven naar P2, op 40 punten achterstand. Lewis Hamilton heeft er momenteel 125 op P3 en regerend kampioen Lando Norris heeft P5 in handen met 79 punten, achter teamgenoot Oscar Piastri.

Persconferentie Grand Prix van Groot-Brittannië

Donderdag 2 juli om 14:30 uur Nederlandse tijd is het tijd voor de eerste groep om zich te melden bij de persconferentie. Daarin zitten Lance Stroll, Gabriel Bortoleto en Lando Norris. In de tweede groep die om 15:00 uur verschijnt zitten Valtteri Bottas, Lewis Hamilton en Arvid Lindblad.

Vrijdag 3 juli staat om 15:30 uur de persconferentie voor teambazen op de planning. Steve Nielsen van Alpine, Frédéric Vasseur van Ferrari en Zak Brown van McLaren zullen zich daar melden.

Donderdag 2 juli14:30 uur
Lance Stroll Aston Martin
Gabriel BortoletoAudi
Lando NorrisMcLaren
Donderdag 2 juli15:00 uur
Valtteri BottasCadillac
Lewis HamiltonFerrari
Arvid LindbladRacing Bulls)
Vrijdag 3 juli15:30 uur
Steven NielsenAlpine
Frédéric VasseurFerrari
Zak BrownMcLaren

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