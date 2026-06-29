Max Verstappen is over het algemeen tevreden met zijn tweede plaats in de Grand Prix van Oostenrijk, maar onthult na afloop dat er opnieuw plotseling vreemde problemen met zijn auto waren.

Verstappen ving de race op de Red Bull Ring aan vanaf de vijfde positie, maar wist zich in hoog tempo een weg naar voren te vechten. Zowel Kimi Antonelli als Charles Leclerc moesten er op de baan aangeloven, waarna de viervoudig wereldkampioen in een heerlijk gevecht raakte met Lewis Hamilton om de tweede plaats. Toen ook die horde genomen was, opende Verstappen de jacht op Russell. Hij wist het gat naar de Mercedes-coureur vrijwel volledig te dichten, maar kwam net een paar ronden te kort om een aanval in te kunnen zetten.

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Verstappen kende opnieuw problemen aan Red Bull-auto

"Ik denk dat het bevredigend was dat dit de eerste keer was dat ik echt het gevoel had dat ik voor de overwinning kon strijden", vertelt Verstappen na afloop op de persconferentie. "Ik denk dat we in de eerste helft van de race competitiever waren, want om de een of andere reden voelde er in de tweede helft iets mis aan de achterkant van de auto. Alles was extreem moeilijk, van hobbels en kerbstones tot tractie, het was gewoon helemaal weg. Dus dat is iets wat we opnieuw moeten begrijpen, wat er mis is gegaan. Maar ja, in de eerste helft voelde ik me echt goed. Ik bedoel, ik verkleinde de achterstand zelfs na de gevechten die ik met Lewis had. Dat was gaaf, maar daardoor verloren we natuurlijk wel wat tijd. Dus ja, steeds weer inhalen."

Goed resultaat van het team

Hij vervolgt: "Maar toen, halverwege de tweede stint, gebeurde er iets met de auto aan de achteras, waardoor ik snelheid verloor, en dat bleef zo ​​tot het einde. Dus dat is wel jammer. Maar toch, om zo dicht bij de overwinning te zijn, vind ik een geweldige prestatie van het team. Ze hebben ontzettend hard gewerkt om deze upgrades op de auto te krijgen, en dit is volgens mij de eerste keer in de race dat ik me echt competitief voelde. En ik kon wat meer gas geven. Dus dat is absoluut het positieve van dit weekend."

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