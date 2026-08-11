Dat Carlos Sainz momenteel niet op zijn plek zit bij Williams en aan het rondkijken is naar betere opties, circuleert al enkele weken in de wandelgangen. Het Spaanse Motor weet te melden dat de Spanjaard inmiddels ook diverse gesprekken met Red Bull achter de rug heeft, als mogelijke vervanger mocht Max Verstappen besluiten te vertrekken.

Sainz heeft sinds zijn debuut in de Formule 1 voor diverse teams mogen rijden. Zo startte de Spanjaard bij Scuderia Toro Rosso als teamgenoot van de Nederlander en vertrok hij in 2018 naar Renault, om vervolgens van 2019 tot en met 2020 voor McLaren te rijden. Ferrari klopte in 2021 op de deur en nadat het Italiaanse team in 2024 Lewis Hamilton aankondigde als vervanger, koos Sainz in 2025 voor Williams. Vooral de uitspraken van teambaas James Vowles wisten hem te verleiden. De Engelsman had alle pijlen gericht op 2026, maar de achterstand op de top is ook in dit seizoen nog aanzienlijk. Daarnaast kampt de FW48 met flink wat betrouwbaarheidsproblemen.

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'Sainz kijkt rond'

Sainz zou met al die kennis hebben gesproken met diverse teams voor een mogelijke transfer. Zo is hij in verband gebracht met het zitje van Fernando Alonso bij Aston Martin, maar zijn de laatste gesprekken volgens het Spaanse medium geweest met Red Bull Racing. Sainz zou zelf contact hebben gelegd met het Oostenrijkse topteam, wetende dat de positie van Verstappen bij de renstal voor de toekomst onzeker is. De Spanjaard is zich, naar verluidt, aan het voorbereiden op de mogelijkheid dat het zitje van Verstappen vrijkomt en wil daarvoor het contact warm houden.

Exitclausule Verstappen

Verstappen heeft zich de afgelopen maanden zelf onthouden van commentaar op een mogelijk vertrek bij Red Bull. De Nederlander liet vooral weten dat, áls er nieuws was, hij dat dan zou melden. Manager Raymond Vermeulen liet via diverse media vooral weten dat het ervan afhangt of Red Bull zich weet te verbeteren en dat de exitclausule kan worden gelicht, maar dat Verstappen vooral loyaal wil blijven.

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