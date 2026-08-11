'Sainz heeft contact opgenomen met Red Bull over zitje Verstappen'
'Sainz heeft contact opgenomen met Red Bull over zitje Verstappen'Maak ons je Google-favoriet
Dat Carlos Sainz momenteel niet op zijn plek zit bij Williams en aan het rondkijken is naar betere opties, circuleert al enkele weken in de wandelgangen. Het Spaanse Motor weet te melden dat de Spanjaard inmiddels ook diverse gesprekken met Red Bull achter de rug heeft, als mogelijke vervanger mocht Max Verstappen besluiten te vertrekken.
Sainz heeft sinds zijn debuut in de Formule 1 voor diverse teams mogen rijden. Zo startte de Spanjaard bij Scuderia Toro Rosso als teamgenoot van de Nederlander en vertrok hij in 2018 naar Renault, om vervolgens van 2019 tot en met 2020 voor McLaren te rijden. Ferrari klopte in 2021 op de deur en nadat het Italiaanse team in 2024 Lewis Hamilton aankondigde als vervanger, koos Sainz in 2025 voor Williams. Vooral de uitspraken van teambaas James Vowles wisten hem te verleiden. De Engelsman had alle pijlen gericht op 2026, maar de achterstand op de top is ook in dit seizoen nog aanzienlijk. Daarnaast kampt de FW48 met flink wat betrouwbaarheidsproblemen.
'Sainz kijkt rond'
Sainz zou met al die kennis hebben gesproken met diverse teams voor een mogelijke transfer. Zo is hij in verband gebracht met het zitje van Fernando Alonso bij Aston Martin, maar zijn de laatste gesprekken volgens het Spaanse medium geweest met Red Bull Racing. Sainz zou zelf contact hebben gelegd met het Oostenrijkse topteam, wetende dat de positie van Verstappen bij de renstal voor de toekomst onzeker is. De Spanjaard is zich, naar verluidt, aan het voorbereiden op de mogelijkheid dat het zitje van Verstappen vrijkomt en wil daarvoor het contact warm houden.
Exitclausule Verstappen
Verstappen heeft zich de afgelopen maanden zelf onthouden van commentaar op een mogelijk vertrek bij Red Bull. De Nederlander liet vooral weten dat, áls er nieuws was, hij dat dan zou melden. Manager Raymond Vermeulen liet via diverse media vooral weten dat het ervan afhangt of Red Bull zich weet te verbeteren en dat de exitclausule kan worden gelicht, maar dat Verstappen vooral loyaal wil blijven.
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Montoya looft 'verbazingwekkende' Verstappen na Hamilton-actie: "Dit is waarom hij Max is"
- Gisteren 19:31
- 4
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Hoe Nederland bijna een Grand Prix aan de andere kant van de wereld kreeg | GPFans Special
Mercedes hanteert bizar trucje voor meer snelheid, maar loopt hiermee risico op DSQ
De Bahrein GP in Maleisië? Het is níet de eerste Formule 1-race in het 'verkeerde' land
Geen F1, maar wel autosport in de zomerstop: Verstappen Racing, VeeKay, Coronel en meer in actie
Net binnen
Verstappen geniet van zomerstop en duikt op in vakantiekiekjes van collega
- 26 minuten geleden
'Red Bull ziet RB22 als flop en geeft huidig seizoen op voor 2027'
- 1 uur geleden
Zandvoort kan terugkeren op F1-kalender in de toekomst: "Als er ergens ellende is"
- 2 uur geleden
Verstappen stipt eigen populariteit aan: 'Succes helpt natuurlijk enorm'
- 3 uur geleden
Race Planet Amsterdam sluit na 30 jaar de deuren: 'Met pijn in het hart'
- Vandaag 14:56
'Sainz heeft contact opgenomen met Red Bull over zitje Verstappen'
- Vandaag 13:52
- 5
Veel gelezen
Stewards erkennen foutieve beslissing, Verstappen benadeeld in België?
- 24 juli
FIA deelt straf uit na Grand Prix van Hongarije en past uitslag aan
- 26 juli
Oorlog dreigt op Nürburgring: nieuw kampioenschap zorgt direct voor ruzie
- 28 juli
Wolff gooit deur voor Verstappen helemaal open: "Niet bang Max en Kimi samen te voegen"
- 25 juli
Patrese: 'Ik heb begrepen dat Verstappen ongelofelijke contracteisen aan Red Bull heeft gesteld'
- 23 juli
BILD: 'Red Bull heeft Verstappen nieuw contract aangeboden tot en met 2029'
- 28 juli