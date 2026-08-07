Kalff roemt zelfbewuste Hadjar: 'Eindelijk iemand die accepteert dat Verstappen beter is'
Kalff roemt zelfbewuste Hadjar: 'Eindelijk iemand die accepteert dat Verstappen beter is'Maak ons je Google-favoriet
Allard Kalff is van mening dat Red Bull Racing een uitstekende zet gedaan heeft met de huidige rijdersbezetting voor het Formule 1-seizoen van 2026. De presentator stelt dat Isack Hadjar, in tegenstelling tot eerdere teamgenoten van Max Verstappen, de suprematie van de Nederlander volledig accepteert en de schuld van een achterstand niet bij het materiaal legt.
De jonge Fransman werd eind vorig jaar gepromoveerd naar de hoofdmacht van het Oostenrijkse team, waar hij het stoeltje overnam van de vertrokken Sergio Pérez. In de eerste seizoenshelft van 2026 is duidelijk geworden dat Verstappen de overhand heeft in de onderlinge duels binnen de renstal uit Milton Keynes. De viervoudig wereldkampioen leidt momenteel met een stand van 8-3 in zowel de kwalificaties als de races tegenover zijn teamgenoot. Toch houdt de debutant zich verdienstelijk staande en bezet hij momenteel de achtste plek in het wereldkampioenschap met een totaal van 68 punten.
Verschil op zondag
Kalff haalt in Formule 1 Paddockpraat een eerdere uitspraak van de rookie zelf aan om het verschil tussen de twee rijders te duiden. "In de vrije training en in de kwalificatie zie ik wat Max doet en dan kan ik er dichtbij zitten. Maar wat die man op zondag doet, dan is hij gewoon foutloos", citeert de analist de woorden van de teamgenoot van Verstappen. Juist die nuchtere zelfreflectie is volgens de pitreporter goud waard voor de formatie: "Ik denk dat dit misschien wel het grootste winstpunt van Red Bull Racing is. Ze hebben eindelijk iemand die gewoon accepteert dat er iemand naast hem zit die op dit moment echt veel beter is. Hij wil zelf beter worden, in plaats van te klagen over de afstelling", besluit Kalff zijn lofzang over de Franse coureur.
Achtste plek
Bij het ingaan van de zomerstop van 2026 heeft de formatie, inmiddels onder leiding van teambaas Laurent Mekies, de vierde plek in handen in het constructeurskampioenschap. Verstappen verzamelde tot nu toe 109 punten, wat hem na recente podiumplaatsen in de Grand Prix van België en de Grand Prix van Hongarije in de subtop van het rijdersklassement plaatst. Dit met Hadjar op plek acht met 68 punten op de teller. Met de leergierige houding van zijn Franse collega hoopt de equipe de komende maanden het gat naar de huidige koplopers Mercedes, Ferrari en McLaren verder te dichten.
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