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Adrian Newey, Lawrence Stroll, generic, Aston Martin, 2026

Coulthard voorspelt grote ommezwaai Aston Martin: 'Maar nu zijn ze heel erg slecht'

Adrian Newey, Lawrence Stroll, generic, Aston Martin, 2026 — Foto: © IMAGO

Coulthard voorspelt grote ommezwaai Aston Martin: 'Maar nu zijn ze heel erg slecht'

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.
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David Coulthard denkt dat Aston Martin de komende twee jaar sneller vooruitgang gaat boeken dan elk ander team op de grid. De Schot voorspelt dat de renstal op korte termijn weer meedoet om de overwinningen, ondanks de zware seizoensstart.

Dat laat hij weten in de podcast Up To Speed. Het debuutjaar van Aston Martin als exclusief fabrieksteam van Honda verloopt tot dusver uiterst moeizaam. De Britse formatie bezet momenteel de tiende plaats in het constructeurskampioenschap met slechts één WK-punt, behaald door Fernando Alonso tijdens de Grand Prix van Monaco. Het team worstelde in de eerste seizoenshelft hevig met betrouwbaarheidsproblemen en zware trillingen in de door Adrian Newey ontworpen AMR26.

Dieptepunt bereikt

Coulthard windt er geen doekjes om dat de huidige prestaties ver onder de maat zijn. "Aston, we moeten eerlijk zijn, is echt heel erg slecht", stelt de analist. "Ik denk dat de samenvatting was dat ze ongeveer een seconde tekortkwamen vanuit de motor en een paar seconden vanuit de auto", voegt hij daaraan toe. Volgens de dertienvoudig Grand Prix-winnaar is het een periode die de renstal het liefst zo snel mogelijk vergeet. "Ik denk dat zelfs Aston zelf zou zeggen: 'We willen dat dit seizoen uit de recordboeken wordt gewist.' Dat ene punt kwam natuurlijk dankzij Fernando Alonso in Monaco, in een race waar volgens mij meer straffen vielen dan er coureurs meededen", aldus Coulthard.

Vertrouwen in Newey

Toch is de voormalig coureur van onder meer McLaren en Red Bull Racing ervan overtuigd dat het tij gaat keren, voornamelijk dankzij de aanwezigheid van teambaas en ontwerper Newey. "Ik heb met Adrian samengewerkt sinds ik 21 jaar oud was als testcoureur bij Williams, de hele periode door tot aan McLaren, waar hij naartoe ging. En grappig genoeg, toen ik bij Red Bull zat, kwam hij ook naar Red Bull", blikt de Schot terug. Hij benadrukt dat de topontwerper bij elk ander team waarschijnlijk al was ontslagen vanwege de huidige resultaten, maar dat zijn unieke kwaliteiten hem onmisbaar maken. "Hij is geweldig. Daar is geen twijfel over mogelijk. Hij is een racer en wat hij niet doet, is zakelijke PR. Wat je ziet is wat je krijgt, en dat is eigenlijk waarom hij de enige persoon is die dit aankan. Omdat het Adrian is, weet je dat hij het goed gaat krijgen", klinkt het vol lof. "Let op mijn woorden, zij zullen het team zijn dat de komende twee jaar de grootste inhaalslag maakt, en ik voorspel dat ze in de komende twee jaar Grands Prix gaan winnen", besluit de analist stellig.

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