Het X-account dat normaal gesproken puur de vluchtgegevens van de privéjet van Max Verstappen deelt, heeft zich plotseling gemengd in het privéleven van de Formule 1-coureur. Het normaal geautomatiseerde profiel vroeg zich publiekelijk af of de viervoudig wereldkampioen en zijn partner Kelly Piquet in de toekomst nog een kind verwachten. Deze onverwachte stap leidde direct tot stevige negatieve reacties van volgers.

De opvallende uiting werd op vrijdagmiddag geplaatst. Waar de bot normaal gesproken uitsluitend de starts en landingen van de Dassault Falcon 8X van de Red Bull Racing-coureur registreert, verscheen er nu een persoonlijke vraag aan de volgers. "Wat denken jullie? Krijgen Max en Kelly nog een baby?", zo luidde het bericht aan de ruim 67.000 volgers van het account. Binnen korte tijd verzamelde de post diverse reacties, waaronder scherpe kritiek op deze ongepaste bemoeienis met de privésfeer van de sporter.

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Discussie over privacy van topsporters

De felle kritiek onder het bericht past in een bredere maatschappelijke discussie rondom jet-tracking en de privacy van bekende personen die in 2026 verder is geëscaleerd. Hoewel de vluchtdata afkomstig is van openbare transpondersignalen, wordt het op de voet volgen van sporters door velen gezien als een inbreuk op de persoonlijke veiligheid en integriteit. Eerder grepen platforms als Instagram en Threads al in door vergelijkbare accounts te blokkeren vanwege de veiligheidsrisico's die dergelijke data met zich meebrengt. Dat een account dat specifiek in het leven is geroepen voor luchtvaartdata nu speculeert over gezinsuitbreiding, schiet bij veel fans dan ook in het verkeerde keelgat.

What do you think? Max and Kelly will have another baby? — Max Verstappen’s Jet ? (@VerstappenJet) August 7, 2026

Why the fuck is the jet tracking account asking this ? — Flowergothic (@NotFlowergothic) August 7, 2026

Disgusting tweet. — Alis¹⁶ ceo of ✨soluzione miracola✨ (@AlisCeo) August 7, 2026

Geen idee, maar ze hebben ook recht op een privé leven dus we laten ons gewoon verrassen als het zo ver mocht komen. — Christiaan (@Christiaan75791) August 7, 2026

A normal question? After knowing what they had to suffer to have lily? Do better. — Alis¹⁶ ceo of ✨soluzione miracola✨ (@AlisCeo) August 7, 2026

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