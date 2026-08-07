Geautomatiseerd account Verstappen-jet zorgt voor X-rel met vraag over privésituatie
Geautomatiseerd account Verstappen-jet zorgt voor X-rel met vraag over privésituatieMaak ons je Google-favoriet
Het X-account dat normaal gesproken puur de vluchtgegevens van de privéjet van Max Verstappen deelt, heeft zich plotseling gemengd in het privéleven van de Formule 1-coureur. Het normaal geautomatiseerde profiel vroeg zich publiekelijk af of de viervoudig wereldkampioen en zijn partner Kelly Piquet in de toekomst nog een kind verwachten. Deze onverwachte stap leidde direct tot stevige negatieve reacties van volgers.
De opvallende uiting werd op vrijdagmiddag geplaatst. Waar de bot normaal gesproken uitsluitend de starts en landingen van de Dassault Falcon 8X van de Red Bull Racing-coureur registreert, verscheen er nu een persoonlijke vraag aan de volgers. "Wat denken jullie? Krijgen Max en Kelly nog een baby?", zo luidde het bericht aan de ruim 67.000 volgers van het account. Binnen korte tijd verzamelde de post diverse reacties, waaronder scherpe kritiek op deze ongepaste bemoeienis met de privésfeer van de sporter.
Discussie over privacy van topsporters
De felle kritiek onder het bericht past in een bredere maatschappelijke discussie rondom jet-tracking en de privacy van bekende personen die in 2026 verder is geëscaleerd. Hoewel de vluchtdata afkomstig is van openbare transpondersignalen, wordt het op de voet volgen van sporters door velen gezien als een inbreuk op de persoonlijke veiligheid en integriteit. Eerder grepen platforms als Instagram en Threads al in door vergelijkbare accounts te blokkeren vanwege de veiligheidsrisico's die dergelijke data met zich meebrengt. Dat een account dat specifiek in het leven is geroepen voor luchtvaartdata nu speculeert over gezinsuitbreiding, schiet bij veel fans dan ook in het verkeerde keelgat.
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