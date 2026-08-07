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Lagrue joins Red Bull

Red Bull-aanwinst Lagrue bedankt Mercedes: "Toen Toto mij de kans gaf..."

Lagrue joins Red Bull — Foto: © Credit: Red Bull

Red Bull-aanwinst Lagrue bedankt Mercedes: "Toen Toto mij de kans gaf..."

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur
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Kersverse aanwinst van Red Bull Racing, Gwen Lagrue, heeft op social media zijn dank uitgesproken richting Mercedes, nu hij daadwerkelijk vertrekt. De Fransman wordt bij het Oostenrijkse team de opvolger van dr. Helmut Marko en blikt terug op zijn tijd bij de Zilverpijlen.

Afgelopen week werd duidelijk dat Lagrue officieel de overstap had gemaakt van Mercedes naar Red Bull. Daarmee krijgt het Oostenrijkse team een volwaardige vervanger van Marko, die eind 2025 vertrok. Lagrue zal het opleidingsprogramma van Red Bull onder zijn hoede nemen en de doorstroming van talenten onder de loep nemen.

Lagrue dankbaar

Bij Mercedes vervulde hij ook die rol en op Instagram blikt hij terug op die tijd. "Boedapest was mijn laatste Grand Prix met Mercedes-AMG Petronas Formula One Team, waarmee een ongelooflijk hoofdstuk na elf onvergetelijke seizoenen tot een einde komt. Toen Toto mij de kans gaf om bij het team aan de slag te gaan, had ik nooit kunnen bedenken welke reis mij te wachten stond. Samen hebben we gebouwd, ontwikkeld en onszelf elke dag opnieuw uitgedaagd, altijd gedreven door dezelfde ambitie: getalenteerde jonge coureurs helpen om hun volledige potentieel te bereiken", opent de Fransman.

Jonge talenten

Daarbij heeft hij veel coureurs zien komen en gaan: "Van Esteban Ocon en Nyck de Vries tot George Russell en Kimi Antonelli. Van Fred Vesti en Doriane Pin tot iedere juniorcoureur die door de jaren heen onderdeel is geweest van het Mercedes-AMG F1 Junior Programme. Jonge talenten zien uitgroeien tot professionals van wereldniveau is één van de grootste privileges van mijn carrière geweest. Ik hoop dat jullie allemaal groot blijven dromen, hard blijven werken en genieten van iedere stap in jullie reis. Jullie worden omringd door een geweldig team dat jullie altijd zal blijven uitdagen om de beste versie van jezelf te worden. Toto, bedankt voor je vertrouwen en vriendschap."

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