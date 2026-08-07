'Verstappen geeft Red Bull nog geen jawoord, McLaren wacht beslissing af'
'Verstappen geeft Red Bull nog geen jawoord, McLaren wacht beslissing af'Maak ons je Google-favoriet
De toekomst van Max Verstappen bij Red Bull Racing houdt de gemoederen in de Formule 1-wereld flink bezig. Volgens BILD heeft het team de Limburger een contract tot en met 2029 aangeboden, terwijl het Italiaanse La Gazzetta dello Sport meldt dat concurrent McLaren de situatie nauwlettend in de gaten houdt en in de wachtkamer zit. De viervoudig wereldkampioen staat zodoende voor een cruciale keuze over het verdere verloop van zijn loopbaan in de koningsklasse van de autosport.
Verstappen is de zomerstop ingegaan op een zesde plaats in het wereldkampioenschap met een puntentotaal van 109. Hierdoor kan een ontsnappingsclausule in zijn tot eind 2028 lopende verbintenis geactiveerd worden. In de sportkrant laten diverse oud-coureurs hun licht schijnen over het dilemma van Verstappen. Volgens Juan Pablo Montoya zijn de recente boardradio-klaagzangen vooral een vorm van politieke druk op het team en geen voorbereiding op een vertrek bij de formatie uit Milton Keynes. Emerson Fittipaldi benadrukt op zijn beurt dat Verstappen de Red Bull-auto momenteel op zijn schouders draagt en dat een afscheid een gigantische stoelendans in de Formule 1 zou veroorzaken.
Stefan Johansson slaat de spijker op de kop door te stellen dat "zonder een winnende auto niemand kan zegevieren", hoezeer Verstappen ook wonderen blijft verrichten zoals recent tijdens de Grand Prix van Hongarije, waar hij tweede werd ondanks problemen met de balans en het energiemanagement. Gerhard Berger adviseert het kamp-Verstappen juist om geduld te hebben. De Oostenrijker wijst erop dat het vanaf nul opbouwen van een nieuwe krachtbron een enorme opgave is, maar dat Red Bull over zes tot twaalf maanden zomaar weer ijzersterk voor de dag kan komen.
McLaren wacht af of Verstappen miljoenenbod accepteert
Om een vroegtijdig vertrek van de kopman te voorkomen, zou Oliver Mintzlaff namens de Red Bull-top een nieuw voorstel op tafel gelegd. De CEO wil volgens BILD het huidige contract openbreken en verlengen tot en met 2029. In ruil voor het schrappen van alle ontsnappingsclausules zou Verstappen kunnen rekenen op een flinke verhoging van zijn basissalaris, dat momenteel op zo'n 65 miljoen euro per jaar wordt geschat.
Deze aanbieding zou al enkele weken geleden gedaan zijn, maar het management van Verstappen heeft tot op heden nog geen formele reactie gegeven. De kern van de zaak is dat Verstappen niet alleen moet kiezen of hij blijft of vertrekt, maar vooral of hij nog gelooft in het toekomstige motorproject van Red Bull Ford. Hoewel McLaren met Lando Norris en Oscar Piastri het rijdersduo voor de nabije toekomst al lijkt te hebben vastgelegd, stelt La Gazzetta dello Sport dat de Britse renstal de ontwikkelingen rondom Verstappen scherp in de gaten houdt en rustig afwacht of er een kans ontstaat voor 2027. Binnen de fabriek in Milton Keynes is de hoop echter nog altijd gevestigd op een langer verblijf van hun stercoureur, aangezien de volledige technische structuur nog altijd om hem heen is gebouwd.
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