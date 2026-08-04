Regerend wereldkampioen Lando Norris heeft onomwonden kritiek geuit op de leiding van de Formule 1. De coureur van McLaren stelt dat de sportieve kant momenteel ondergeschikt is gemaakt aan het financiële plaatje bij het opstellen van de nieuwe reglementen voor dit seizoen.

Sinds de start van dit jaar rijdt de koningsklasse met ingrijpend veranderde technische regels. De krachtbronnen leveren nu hun vermogen via een gelijke verdeling tussen de verbrandingsmotor en het elektrische systeem, waarbij de MGU-K flink is versterkt tot 350 kilowatt en de MGU-H is verdwenen. Deze verschuiving, gecombineerd met de wens om nieuwe motorleveranciers zoals Audi en Ford aan te trekken en Honda te behouden heeft geleid tot complexe uitdagingen op het gebied van energiemanagement. Voor veel coureurs gaat dit ten koste van het pure racegevoel.

Artikel gaat verder onder video

Sport hoort niet gerund te worden als een bedrijf

Norris, die tijdens de huidige zomerstop de vijfde plaats in het wereldkampioenschap bezet, maar wel de meest recente racewinnaar is, is duidelijk gefrustreerd. "Het is zonde dat de Formule 1 tegenwoordig te veel wordt geleid door het feit dat het een bedrijf is en niet door de vraag hoe je de sport zo goed mogelijk kunt maken", aldus de Brit tegenover The Guardian. Volgens hem draait alles momenteel om winstmaximalisatie. "Het gaat erom hoe je als bedrijf de meeste omzet kunt draaien en dat is gewoon niet hoe het simpelweg zou moeten zijn. Zo hoor je een sport niet te runnen", concludeerde hij.

Norris zeer kritisch over gebrek aan inspraak

Norris baalt er bovendien van dat de coureurs nauwelijks betrokken waren bij de totstandkoming van de huidige regels. Hoewel de klachten wel worden aangehoord, verandert er in de praktijk weinig, omdat de komst van nieuwe fabrikanten en het behouden van huidige fabrikanten prioriteit kreeg. "Iedereen wil geld verdienen, dus om Audi en andere teams te laten instappen, moesten we deze dingen veranderen. Het is jammer, zo had het nooit mogen zijn. Maar zo werken bedrijven." Hij vindt dat hij en zijn collega's een zwaardere stem verdienen. "De belangrijkste stem zou altijd die van ons als coureurs moeten zijn. Niet omdat we egoïstisch zijn, maar omdat wij het beste idee hebben van hoe racen zou moeten zijn, hoe het kan zijn, wat mogelijk is en wat niet. We hebben heel, heel weinig te zeggen, en veel wordt gedaan omdat de komst van Audi en andere teams een grotere overwinning is dan tevreden coureurs."

Related image

Snelheidsverlies op iconische circuits

De pijnpunten van de nieuwe auto's kwamen eerder dit seizoen pijnlijk aan het licht op energie-intensieve circuits zoals Silverstone en Spa-Francorchamps. Op dergelijke banen komen de wagens batterijcapaciteit tekort, waardoor coureurs op de rechte stukken soms zelfs moesten terugschakelen. De power unit schoot in een modus die we tegenwoordig kennen als super clipping, waarbij de verbrandingsmotor moet fungeren als generator voor de MGU-K. Norris merkte dit verschil duidelijk op. "We zijn van enkele van de snelste auto's in de hogesnelheidsbochten vorig jaar gegaan naar een auto die dit jaar een stuk minder uitdagend is. Je hebt nog steeds zones waar je langer aan het vertragen bent dan je zou willen. Dat is gewoon de realiteit van wat we tegenwoordig hebben."