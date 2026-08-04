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Lewis Hamilton, 2025, generic

Szafnauer kritisch op Hamilton in vergelijking met Verstappen

Lewis Hamilton, 2025, generic — Foto: © IMAGO

Szafnauer kritisch op Hamilton in vergelijking met Verstappen

Redactie
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Volgens voormalig Formule 1-teambaas Otmar Szafnauer is Lewis Hamilton tijdens een Formule 1-weekend wel erg veel op zoek naar de camera's. Szafnauer stelt dat Hamilton er altijd een show van wil maken en dat zijn relatie met Kim Kardashian daar precies bij past.

Hamilton heeft buiten zijn Formule 1-carrière nog veel nevenactiviteiten. Ook in de jaren dat de Engelsman de titels aaneenreeg, was daar kritiek op, maar Hamilton bleef simpelweg winnen. Dat is anno 2026 wel anders, al wist de zevenvoudig wereldkampioen in Barcelona nog wel de overwinning te pakken. De kritiek van Szafnauer is er echter niet milder op geworden, waarbij hij de vergelijking trekt met Max Verstappen.

Szafnauer kritisch

Szafnauer vergelijkt de houding van de twee kampioenen in de High Performance Podcast: "Wie is er als eerste op het circuit te vinden? Max Verstappen. Hij is altijd de eerste." De houding van Hamilton is volgens hem anders en dat bevalt Szafnauer niet: "Lewis Hamilton verschijnt pas als alle fotografen er al zijn, zodat hij zijn belachelijke outfit kan aantrekken en op de foto kan gaan. Dat heeft hem waarschijnlijk geholpen bij Kim Kardashian, en zij helpt hem daar weer mee."

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