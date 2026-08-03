Formule 1 staat stil bij Verstappen-manoeuvre : "Briljante Verstappen-actie"
Formule 1 staat stil bij Verstappen-manoeuvre : "Briljante Verstappen-actie"Maak ons je Google-favoriet
De Formule 1 heeft op sociale media uitgebreid stilgestaan bij de spectaculaire inhaalactie van Max Verstappen op Lewis Hamilton. De officiële kanalen van de koningsklasse blikten vandaag terug op de gewaagde manoeuvre van de Red Bull Racing-coureur tijdens de Grand Prix van Hongarije. De actie werd door de sport zelfs bestempeld als een onmiddellijke klassieker.
Het bewuste moment vond eerder dit seizoen plaats op de Hungaroring, waar de viervoudig wereldkampioen een verrassingsaanval plaatste op de Ferrari van Hamilton. In de zeventiende ronde van de wedstrijd remde Verstappen extreem laat voor de eerste bocht, waarmee hij de zevenvoudig wereldkampioen wist te passeren. Deze inhaalactie werd door de Formule 1 uitgelicht. "Kijkend naar een briljante inhaalactie van Max Verstappen in Hongarije", zo schreef de organisatie bij de beelden.
Tussenstanden
Uiteindelijk leverde de race in Hongarije de Red Bull-coureur de tweede plaats op in de einduitslag, achter racewinnaar Lando Norris. Hamilton kwam oorspronkelijk als vierde over de streep, maar viel door een tijdstraf voor te hard rijden in de pitstraat terug naar de vijfde positie. Ondanks de succesvolle actie in Boedapest kent de kopman van Red Bull een moeizaam verloop van het huidige wereldkampioenschap. Bij het ingaan van de zomerstop bezet hij met 109 punten de zesde plaats in de tussenstand. Hamilton doet met zijn Ferrari betere zaken: hij staat momenteel tweede in het klassement met 169 punten, achter de dominante leider Kimi Antonelli.
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