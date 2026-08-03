Valtteri Bottas heeft zich tijdens de zomerstop met wat andere dingen beziggehouden dan op een boot of aan het strand liggen: de Fin heeft zich gekwalificeerd voor het wereldkampioenschap gravel. De kans op serieuze deelname lijkt echter wel klein.

De 36-jarige rijder stapte afgelopen weekend in het Tsjechische Hlinsko op de fiets voor een UCI-gravelwedstrijd. Op een parcours van 129 kilometer legde de routinier beslag op de vijfde plaats in de leeftijdscategorie van 35 tot en met 39 jaar. Dit resultaat was voldoende om een ticket voor het WK veilig te stellen. "Terwijl de anderen op hun boten ontspannen, ben ik vijfde geworden bij de mannen van 35 tot 39 jaar en heb ik me gekwalificeerd voor het wereldkampioenschap gravel. Bedankt voor de enorme steun op het zware parcours gisteren. Ik vond het geweldig", aldus Bottas via zijn sociale media. Hij stond in Tsjechië aan de start met zijn partner Tiffany Cromwell, een professioneel Australisch wielrenster met wie hij in 2024 ook al deelnam aan het WK gravel.

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Kalenderclash

Het komende wereldkampioenschap gravel staat gepland voor 10 en 11 oktober en wordt verreden in Australië. Precies in datzelfde weekend reist het Formule 1-circus echter af naar Azië voor de Grand Prix van Singapore. Als coureur van het nieuwe Cadillac F1 Team wordt Bottas daar uiteraard gewoon op de grid verwacht. Desalniettemin een prachtige prestatie van de altijd bloedfanatieke Bottas.

Whilst the others are relaxing on their boats ?️



UCI Gravel World Series @ Hlinsko ??



Finished 5th in Men 35-39, and qualified for the gravel world champs. Thank you for the huge support on the tough course yesterday. Loved it!



Always nice to explore events like this together… pic.twitter.com/4YbJ5obYaZ — Valtteri Bottas (@ValtteriBottas) August 2, 2026

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