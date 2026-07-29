Eerder vandaag werd een concept van de F1-kalender van 2027 uitgebracht door het doorgaans betrouwbare The Race. Daar konden we uit opmaken dat niet alleen de ADAC RAVENOL 24h Nürburgring mogelijk niet samenvalt met een Grand Prix-weekend, maar dat ook de CrowdStrike 24 Hours of Spa een 'vrij' weekend lijkt te zijn. Verstappen Racing heeft gereageerd op de vraag van GPFans of Max Verstappen de intentie heeft de langeafstandsrace in België te doen.

De Red Bull Racing-coureur maakte eerder dit jaar de uitstap buiten de Formule 1 door te debuteren in de 24h Nürburgring. Samen met Lucas Auer, Jules Gounon en Dani Juncadella lag hij met de Mercedes-AMG GT3 op overwinningskoers, totdat de aandrijfas het met nog minder dan vier uur te gaan begaf. Verstappen zelf, evenals Juncadella, heeft duidelijk gemaakt volgend jaar terug te willen keren op de Nürburgring Nordschleife om nog een poging te wagen. De 24-uursrace op Spa-Francorchamps staat echter ook op zijn verlanglijstje.

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Spa 24h mogelijk tussen Portimão en Silverstone

Als we de conceptkalender moeten geloven, dan valt de Spa 24h van volgend jaar niet samen met een Grand Prix. Dat was van 2023 tot en met eerder dit seizoen wel het geval met de F1-race in Oostenrijk. "Ik had er graag aan meegedaan en heb de organisatie al gevraagd om het event volgend jaar idealiter niet in een Grand Prix-weekend te plannen", vertelde Verstappen tegenover GPFans. Het lijkt er momenteel op dat de SRO überhaupt niet hoeft in te grijpen, aangezien de Spa 24h in 2027 op de planning staan voor 24 tot en met 27 juni, en volgens de conceptkalender is dat tussen de Grands Prix van Portugal en Groot-Brittannië.

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Reactie van Verstappen Racing

Ondanks dat de F1-zomerstop is begonnen, heeft Verstappen Racing toch gereageerd op de vraag of Max de intentie heeft volgend jaar deel te nemen aan de Spa 24h naast de 24h Nürburgring - en dat waarderen we overigens. "De wens van Max om een keer de 24 Uur van Spa te rijden, is er", vertelt het team tegenover redacteur Vincent Bruins. "Maar laten we eerst maar eens afwachten of dit jaar alle Formule 1-races zoals gepland verreden kunnen worden voor we het over 2027 hebben", zo wordt er gewezen naar de vraagtekens die hangen boven de F1-kalenders van dit jaar en volgend jaar vanwege de onrust in het Midden-Oosten.