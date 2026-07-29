Meer duidelijkheid over 2027: Formule 1-kalender volgend seizoen 'lekt uit'
Meer duidelijkheid over 2027: Formule 1-kalender volgend seizoen 'lekt uit'Maak ons je Google-favoriet
De Formule 1 stelt de officiële aankondiging van de kalender voor 2027 uit tot het najaar vanwege aanhoudende onzekerheid in het Midden-Oosten. Hoewel de koningsklasse van de autosport nog wacht met het naar buiten brengen van de definitieve planning, is er achter de schermen al een vermeend concept uitgelekt met Bahrein als seizoensopener.
De onrust in de regio heeft al een flinke impact op het huidige seizoen. Zo werd de race in Bahrein eerder dit jaar verplaatst naar het circuit van Sepang in Maleisië en werd de Grand Prix van Saudi-Arabië afgelast. Volgens het toonaangevende mediaplatform The Race is het plan voor 2027 om vast te houden aan de contractuele verplichtingen, wat betekent dat Bahrein de seizoensopener op 14 maart zou organiseren, een week later gevolgd door Saudi-Arabië. Ook de enige wintertest zou van 25 tot en met 27 februari in Bahrein moeten plaatsvinden. Omdat deze evenementen vroeg in het jaar vallen, is een tijdige beslissing cruciaal voor de teams in verband met vrachtkosten en voorbereiding.
Midden-Oosten
Stefano Domenicali, de CEO van de Formule 1, heeft aangegeven dat er na de zomerstop een officieel plan wordt gepresenteerd dat uitgaat van races in Bahrein en Saudi-Arabië. De Italiaan is zich er echter van bewust dat er geen garanties zijn. "De kalender die in het najaar wordt gepresenteerd, zal een soort normaal plan zijn", aldus de topman. "Maar als de situatie in het Midden-Oosten niet wordt opgelost, hebben we natuurlijk opties, een ander plan", zo voegde hij daaraan toe. De knoop hierover hoeft pas aan het einde van het jaar te worden doorgehakt. "We hebben verschillende plannen met verschillende opties klaarliggen, die er in ieder geval voor zorgen dat we ook voor volgend jaar het doel van 24 grand prixs behouden", verklaarde Domenicali.
Meerdere opties
Mocht het Midden-Oosten geen optie blijken, dan liggen er alternatieven klaar. De wintertest zou dan bijvoorbeeld verplaatst kunnen worden naar Barcelona. Voor de eerste race zou een terugkeer naar Maleisië logistiek gezien een logische keuze zijn. Een snelle beslissing is ook van belang voor bandenleverancier Pirelli, dat onlangs het contract met de Formule 1 verlengde tot en met 2028. De Italiaanse fabrikant heeft minimaal zeven weken nodig om de banden te verschepen, wat betekent dat de locatie voor de wintertest begin 2027 bekend moet zijn.
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