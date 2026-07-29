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Antonelli during FP3 in Monaco

Antonelli en Wolff verwikkeld in rechtszaak met voormalig manager van Mercedes-coureur

Antonelli during FP3 in Monaco — Foto: © IMAGO

Antonelli en Wolff verwikkeld in rechtszaak met voormalig manager van Mercedes-coureur

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.
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Andrea Kimi Antonelli kent een uitstekend seizoen op de baan, maar buiten het circuit is de kampioenschapsleider verwikkeld geraakt in een juridisch conflict met zijn voormalig manager. Giovanni Minardi, de zoon van oud-teameigenaar Gian Carlo Minardi, heeft een rechtszaak aangespannen tegen de negentienjarige Italiaan. Minardi-junior claimt dat zijn contract onrechtmatig is beëindigd, toen de coureur de overstap maakte naar het opleidingsprogramma van Mercedes onder Toto Wolff.

Terwijl Antonelli met een voorsprong van vijftig punten op Lewis Hamilton de zomerstop in gaat, dient er op de achtergrond een civiele zaak bij de rechtbank in Bologna. Volgens de Italiaanse krant Corriere dello Sport eist Minardi een financiële vergoeding voor onbetaalde compensatie en het voortijdig beëindigen van de samenwerking. Het zou hierbij gaan om bedragen in de zes cijfers. De onenigheid tussen beide partijen ontstond halverwege vorig jaar al tijdens het F1-debuutseizoen van de Mercedes-coureur.

Overstap naar Mercedes leidde tot breuk

Voordat Antonelli werd opgenomen in het opleidingsprogramma van zijn huidige werkgever, stond hij onder de hoede van Minardi. De voormalig manager had destijds de wens om de jonge coureur onder te brengen bij de Ferrari Driver Academy. In 2018 werd de Italiaan echter op twaalfjarige leeftijd weggekaapt door Mercedes. Uiteindelijk nam de huidige teambaas Wolff het management van de coureur over, wat leidde tot het definitieve vertrek bij Minardi.

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Kamp-Antonelli maakt zich geen zorgen

Ondanks de juridische stappen vanuit zijn voormalige management, heerst er naar verluidt rust rondom Antonelli. De vertegenwoordigers van de zesvoudig Grand Prix-winnaar hebben nog niet publiekelijk gereageerd op de berichtgeving in de Italiaanse media, maar zijn ervan overtuigd dat zij destijds volledig binnen de kaders van de wet hebben gehandeld. Een schikking lijkt voorlopig niet aan de orde. Omdat Wolff tegenwoordig de belangen van de coureur behartigt, bestaat de kans dat de Oostenrijker opgeroepen zal worden om te getuigen tijdens de komende hoorzittingen.

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