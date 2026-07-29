Volgens Aston Martin-eigenaar Lawrence Stroll heeft zijn Formule 1-team een belangrijke stap gezet met het vernieuwde B-spec-pakket van de AMR26. De Canadese miljardair was rondom de Grand Prix van Hongarije zeer tevreden over de doorgevoerde wijzigingen en noemt het een goed begin van het herstel. Dat de Executive Chairman zich publiekelijk uitspreekt, is opvallend, aangezien hij zelden interviews geeft. Voor de gridwalk van Sky F1-commentator Martin Brundle maakte hij echter een uitzondering.

Aston Martin kent tot nu toe een zeer moeizaam seizoen en staat momenteel met slechts één punt op de tiende plaats in het constructeurskampioenschap. Om het tij te keren, kwam de Britse renstal in Boedapest met een zwaar aangepast chassis, dat uit zestien nieuwe onderdelen bestond. Hoewel het team de afgelopen races vaak achteraan het veld te vinden was, wist Fernando Alonso op de Hungaroring weer Q2 te bereiken. Tijdens de race op zondag kon de equipe bovendien de strijd aangaan met Alpine, Haas en Williams. Uiteindelijk leverde dat een dertiende plaats op voor Lance Stroll en een veertiende plek voor de Spanjaard.

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Vertrouwen in nieuwe richting

Belangrijker dan de uiteindelijke resultaten was het feit dat de correlatie tussen de simulaties en het gedrag van de auto op de baan eindelijk lijkt te kloppen. Dat zorgt voor het broodnodige vertrouwen binnen de organisatie dat de juiste weg is ingeslagen. Gevraagd naar de vooruitgang, stak de grote baas van Aston Martin zijn enthousiasme niet onder stoelen of banken. "Ja, we hebben duidelijk een hele grote stap voorwaarts gezet. Een van de vele die nog komen. Dus ja, zeer tevreden. Dank aan alle jongens en meisjes in de fabriek voor al het harde werk om dit voor elkaar te krijgen", aldus Stroll.

Aston Martin wil doorpakken

De ontwikkeling van de AMR26 stopt echter niet bij de aerodynamische updates die in Hongarije zijn geïntroduceerd. De formatie werkt woensdag op de Hungaroring een filmdag af, waarbij tweehonderd kilometer wordt gereden om een vernieuwde Honda-motor te testen. Deze gemoderniseerde krachtbron, voorzien van het zogenoemde 'ADUO'-systeem, moet eerdere problemen met vibraties en de efficiëntie van de batterij oplossen. Het racedebuut van deze motor staat gepland voor de Grand Prix van Nederland, de eerste race na de zomerstop.

Newey legt koers uit

Naast de motorische upgrade staan er voor de hervatting van het seizoen in Zandvoort ook verdere aerodynamische verbeteringen op de planning. Adrian Newey, die de rol van Team Principal en Managing Technical Partner vervult, benadrukte in Hongarije dat Aston Martin nog lang niet klaar is met de ontwikkeling van de auto. "Het is slechts een deel van het pakket. We hebben nog meer stappen in Zandvoort, Monza en Bakoe, dus dit is het eerste onderdeel van onze geplande upgrade", aldus Newey over de komende reeks verbeteringen.

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